//“No me quiero complicar la vida con un hombre”: Susana Giménez habló de todo

La diva abrió su corazón en una entrevista y habló sobre el amor, los hombres y sobre su visita a Fuerte Apache.

Tras haber entrevistado al jugador Carlos Tevez , el protagonista del primer programa que se grabó para su ciclo de especiales mensuales, Susana Giménez dio una entrevista en donde habló de todo, entre esas cosas, de su situación sentimental y de los hombres.

El programa Susana Giménez / Especiales 2018 se estrenará este miércoles, a las 22.30 horas y significará el regreso de la máxima estrella de Telefe a la pantalla chica, luego de aquella gran gala transmitida desde el Teatro Gran Rex el 17 de diciembre de 2017.

Sobre por qué eligió a Tevez para comenzar su programa la diva dijo: “Es muy amoroso, lo quiero mucho. Comenzó a visitar el programa desde muy chico. Recuerdo que siempre tenía puesto un gorro de lana. Una vez le pregunté por qué no se destapaba la cabeza y me confesó que se sentía feo, con orejas grandes. Ahí lo empecé a psicoanalizar. “¡No sos feo, no digas pavadas!”, le decía. Lo alentaba a tener más seguridad con su físico. Es un ser adorable. Tiene una mujer encantadora y tres hijos maravillosos”, comentó en la entrevista con LA NACION.

Sobre la gente del lugar Susana Giménez contó: “los vecinos saben que el prejuicio existe. Una chica se me acercó con un cartel para agradecerme la visita y me comentó que mucha gente de afuera piensa que todos son malos en ese barrio. Yo le decía: “No mi amor, no pueden ser todos malos. Ni todos buenos ni todos malos. Y con educación, trabajo y dedicación se progresa. Siempre se puede”. Realmente, la gente fue muy educada conmigo. Educadísima”.

“Estamos saliendo de un pozo muy profundo, con un costo político inevitable porque la gente, lógicamente, protesta al ver afectado su bolsillo, sobre todo aquellos que cobran sueldos muy bajos y tienen que pagar la luz, el agua y el gas con aumentos fuertes. Pienso que a la población hay que explicarle por qué suben los servicios. Y a los jubilados, que les cuesta acceder a los remedios, hay que contarles, por ejemplo, que no quedó nada en el Anses”, disparó la diva.

Por otro lado, explicó: “Creo que, al asumir, el Gobierno tendría que haber contado con qué se encontró. En alguna oportunidad, se lo pregunté a Mauricio y me dijo que no lo hizo porque no quería amargar a la gente. Sentía que no podía tirar esa pálida ni bien asumía y que, de decirlo abiertamente, los inversores tampoco iban a venir. Pero, lógicamente, entiendo que a la gente le cuesta mucho vivir ahora. Costará mucho salir de todo esto, porque fueron muchos años de corrupción los que hemos vivido”.

Sobre el análisis sobre la realidad, Susana opinó sobre el debate sobre el aborto: “Legalizar el aborto ayudará a que la gente más humilde no se muera. Los ricos van al exterior o a lugares muy lujosos e higiénicos y se lo hacen. Pero las mujeres pobres, ¿a dónde van? ¿A dónde va una chica violada por su padre? ¿Qué hacemos con una nena de diez años violada y embarazada por el abuelo como hemos visto en los medios? ¿Qué hacés si a una mujer la agarra un degenerado en una plaza? ¿La obligás a tener ese hijo? Por otra parte, no va a haber más abortos porque esté legalizado. Lo mismo sucedió con la ley de divorcio. Si no te querías divorciar, no te divorciabas. Con esto sucederá igual. La ley te da libertad y la mujer puede elegir”.

Por otra parte, sobre si se volvería a enamorar Susana Giménez dijo: “No digo nunca más, pero no sé si me podría enamorar. Es muy difícil. A esta edad ya tenés mucha experiencia, sos más profunda, más inteligente, tenés menos hormonas”.

En cuanto a la fama, la diva reveló: “Supongo que primero ve a Susana Giménez, pero luego, en la convivencia, aparece la mujer. Es como cuando te casas con un tipo divino, joven, buen mozo; a los tres meses ya lo ves estúpido y horrible”.

