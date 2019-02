//No caminaba hacía 5 años: el día de su casamiento logró lo inesperado

Milagro: estuvo cinco años sin caminar, en silla de ruedas. Llegó el día de su casamiento, y lo inesperado tuvo lugar…

El primer baile como pareja de casados suele ser el punto culminante de la mayoría de las bodas, y un preciado recuerdo que las parejas tienen como un recuerdo imborrable en sus memorias. En este sentido, algunos son más especiales que otros y sin dudas todos recordarán el de este novio que hizo todo lo posible a su alcance para complacer a su reciente esposa.

El emotivo momento se volvió viral durante los últimos días y se ve como los recién casados se besan. Ella, sentada sobre su falda y luego se levanta para dar paso al gran momento de la boda. El padre y el hermano de este joven que perdió la capacidad de caminar en 2014, cuando un motociclista lo atropelló, lo ayudan a pararse con unos agarres que sujetan sus piernas.

En ese momento su esposa se acerca a el, lo abraza y ocurre lo que nadie esperaba: la pareja de recién casados baila de pie ante la atenta mirada de todos los presentes en la boda y los millones que los verían luego tras la viralización del video. De fondo suena Sam Smith, al ritmo de ‘Make it to Me‘.

La multitud aplaudió y tanto la novia como el novio tenían lágrimas en sus ojos mientras el novio se levantaba a tiempo para que la canción llegara a su momento más alto y que la emoción se sintiera con fuerza en el ambiente.

El video en cuestión fue compartido por la usuario Ana Bel García Ortiz(@ortizanita6), dentro de la red social TikTok y se transformó en el material favorito de varios famosos que ya aprovecharon la oportunidad para compartirlo en sus propias redes. En total suma 58 millones de visualizaciones en Facebook.

El hombre paralítico que se puso de pie para bailar con su novia en el casamiento 🤵💞👰

👉 https://t.co/9npltnfwle | #LaDos📻🎧 pic.twitter.com/EEbJI2nNSI — Radio Dos (@radio_dos) 4 de febrero de 2019

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-425167 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com