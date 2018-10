//Nicole Neumann reveló que a las 3 de la madrugada hace “cosas” con su novio

Luego de que el futbolista Fabián Cubero denunciara “amenazas” de madrugada por las que debió bloquear a su ex, llegó la contestación. “Jamás mandé mensajes a las 3 am. A esa hora hago cosas con mi novio”, dijo Nicole.

Fabián Cubero apuntó contra Nicole Neumann. “Es un hostigamiento permanente el que recibo; a todo tipo de hora llegan mensajes agresivos. También mensajes amenazantes. No quiero recibir más hostigamientos porque no está bueno recibir mensajes a las 14, a las 19 o a las 3 de la mañana. Yo quiero vivir tranquilo. Todo esto ya lo tiene mi abogado, y tomamos la decisión de bloquearla del WhatsApp”, denunció el futbolista en un audio que envió al programa televisivo Nosotros a la Mañana. Y minutos más tarde, llegó la furiosa respuesta de la modelo.

“Se ve que están muy aburridos y hasta inventan mensajes de las 3 am que jamás hice. A esas horas duermo o hago cosas mucho más entretenidas con mi novio, la verdad. El fin de semana se ofendió porque yo cambié un horario de viaje para ir a los “sports” (sic) de mis hijas y para él era mejor que vayan con su novia y su amiga que habla mal de la mamá de sus hijas. Y se ofendió y me bloqueó por querer hacer mi rol de madre. Y porque le molesta que viaje con mi novio, se ve”, comenzó Nicole.

“También está ofendido porque le reclamo que pague los regalos del Día del Maestro, los regalos de cumpleaños de sus hijas y la empleada que cuida a nuestras hijas mientras yo trabajo y él tiene tardes libres. Y muchas otras cosas que no quiere pagar como la luz, el cable y de pedo me alcanza para una compra de supermercado. Y sí, lo amenazo que voy a tener que resolver todo esto con abogados porque hablando no se puede, se ve. Busca castigarme todo el tiempo por haber elegido separarme”, concluyó Neumann, enfurecida.

