//Nicole Neumann replicó ante las acusaciones de “racista”

La modelo expresó su indignación en las redes por la grave acusación “La mentira tiene patas cortas”, expresó. También interactuó con sus seguidores en las redes sociales y dejó ver que estaba muy dolida.

El domingo, Nicole Neumann se vio envuelta en un escándalo con los tucumanos debido a que un medio de esa provincia publicó una grave acusación en su contra. Radio Continental Tucumán escribió que la modelo había tratado de “neg . . . de m. . . ” a los habitantes de esa provincia que se encontraban en un evento en Tafí del Valle.

Enojada por la noticia, la modelo compartió un comunicado publicado por la Municipalidad de Tafí del Valle, en el que se expresaba que la acusación era una “fake news (noticia falsa)”. “La modelo se presentó en el horario estipulado y brindó una nota para todos los medios presentes, como se estipuló. A pesar de este trato, la señora Nicole Neumann accedió a dar algunas entrevistas individuales. En tiempos de fake news y posverdad, desmentimos está versión y dejamos como pruebas imágenes de la conferencia de prensa; y repudiamos esta manipulación de la información con fines desconocidos”, dice el comunicado. La modelo le agregó un comentario: “La mentira tiene patas cortas”.

También interactuó con sus seguidores y dejó ver que estaba muy dolida por las acusaciones: “Que venga a decirme en la cara el supuesto guardaespaldas con el que hablé (porque no hablé con ninguno ni jamás diría algo así) y va a tener que probar su palabra de alguna manera mirándome a los ojos”. A una fanática le agradeció por confiar en ella: “Qué bueno que haya gente lógica y amorosa como vos. No me conocen nada y me quieren difamar con puro invento de mi persona, tristeza total quien haya sido esa mala persona”.

La acusación contra la modelo fue publicada en Facebook y relataba que la modelo le había pedido a un guardaespaldas que la ayude a salir de un evento al que asistió. Neumann habría dicho: “Ay, sacame de acá que está lleno de negros”. Además, contaba que lo habían escuchado varios trabajadores de prensa del lugar.Fuente: Diario Show

