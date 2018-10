//Nazareno Sasia, tras la medalla dorada: “Cuesta caer en la realidad”

El oriundo de Cerrito, de 17 años, compartió su emoción tras finalizar en el primer puesto del lanzamiento de bala en los Juegos Olímpicos de la Juventud. “Lo pude hacer muy bien”, dijo Nazareno. Además, repitió dedicatoria para Riquelme

Mira de reojo a las cámaras, micrófonos y grabadores que lo acechan en la zona donde será bombardeado a preguntas. Lo tiene claro: lo suyo está dentro de la pista. Allí donde quebró dos veces su propio récord ante la multitud que se acercó al Parque Olímpico de Villa Soldati y donde este lunes feriado se consagró campeón y se colgó el oro.

Es Nazareno Sasia, ese pequeño gigante de 17 años que batió los récords nacional y sudamericano, y que reafirmó por qué lidera el ranking mundial en la categoría de menores de 18 años.

“Puede ser que se hayan tenido que pelear por el segundo puesto”, responde con una humildad inusual y una risa nerviosa. Y agrega, desviando el foco de la charla: “El pueblo siempre me apoyó y eso me pone muy contento. A fin de año se hace una fiesta del deporte y me nombraron embajador deportivo de Cerrito”.

LA NOTA A NAZARENO