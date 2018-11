//Nati Jota: “Tenía que mandarme a hacer los corpiños de la bikini a medida”

Tras achicarse las lolas

“Vestirme se me complicaba, era un problema. También me pesaba la mirada de los otros”, dijo la instagramer tras realizarse una reducción de pechos. “Al caminar por la calle, sentía que llamaba mucho la atención”, expresó.

Hace algunas semanas Nati Jota se hizo una reducción de lolas. La periodista de ESPN contó todo a través de sus redes sociales y se mostró muy contenta cuando finalizó todo el proceso. Esta semana, la instagramer habló con Revista Gente sobre todo lo que vivió.

“No me importa que se hable de mis tetas, porque soy la primera en hacerlo. Vivía limitada y no me lo cuestionaba. Sólo por mencionar algunos ejemplos: para ir a trabajar siempre usaba la misma ropa; cuando salía de vacaciones tenía que mandarme a hacer los corpiños de la bikini a medida, porque no conseguía talle; y, para las galas o fiestas nunca podía usar un vestido sin espalda o con breteles finitos, porque necesitaba algo que me sostuviera. Sí, vestirme se me complicaba, era un problema. Bueno, también me pesaba la mirada de los otros”, expresó.

Además, se refirió al posteo que había hecho en el que aseguró que quería que la miren a la cara: “Quise ponerle un poco de humor a la situación, para sacarle dramatismo. Nunca fui de usar mucho escote, pero sí remeras ajustadas. Entonces, lo que me pasaba era que, al caminar por la calle, sentía que llamaba mucho la atención. . . y me daba vergüenza. Como si fuera poco, todo eso influía en mi postura: siempre encorvada y con dolores”.

Ver esta publicación en Instagram REACCIONES FRENTE A MIS NUEVAS TETAS. Con @miguegrana Una publicación compartida por NATI JOTA 🎪🦄🤷🏼‍♀️ (@natijota) el 8 de Nov de 2018 a las 4:04 PST

