//Nati Jota se achicó las lolas par que la “miren a la cara” cuando habla

Pasó por el quirófano

La periodista pasó por el quirófano este jueves para reducir el tamaño de sus pechos y publicó un video en el que explica el motivo de su decisión. “Creo que hay personas que me van a mirar a la cara por primera vez”, expresó.

“Esta vez quiero hablar de algo que me viene molestando hace mucho tiempo: las tet. . . “, anunció Nati Jota este jueves a través de un video que publicó en su cuenta de Instagram y en el que contó que tomó la decisión de pasar por el quirófano para recudir el tamaño de sus lolas.

La periodista, que tiene más de un millón de seguidores en la red social, realizó el posteo minutos antes de entrar al quirófano, a donde fue acompañada por su novio, Bruno Siri, y sus padres.



“En la primera, a esa edad en la que a todas les empiezan a crecer las te. . . , a mí no me crecían. Me decían chata, plana, plancha y un montón de otras cosas no muy simpáticas”, comenzó contando en su relato.

“Mientras todas mis amigas rezaban por príncipes azules, yo pedía te. . . , y príncipes también. ¡ojo con la que deseás!”, bromeó sobre el particular pedido que hacía cuando era chica.

También explicó que también tomó la decisión por un tema de salud, ya que le duele la espalda. Además, destacó la dificultad que tiene para conseguir ropa. “Jamás en tu vida te vas a comprar las dos piezas juntas. Y cuando te resignas a buscar solo corpiño es un chiste. ¿Vestido con la espalda descubierta? Tan solo un sueño”, analizó.

Luego detalló el proceso quirúrgico por el que pasaría minutos más tarde. “Me voy a operar las te. . . . Me voy a sacar un poquito. También porque quiero que las personas me miren a la cara cuando hablo. De hecho creo que hay personas que me van a mirar a la cara por primera vez”, agregó.

“Y también lo hago porque es mi cuerpo y puedo hacer lo que se me canta el o. . . con él, o lo que se me cantan las te . . . “, concluyó.

Minutos más tarde de la operación, confirmó que salió todo bien y agradeció la buena onda que le enviaron todos sus seguidores.

