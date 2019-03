Es la primera vez que Nahir Galarza habla en televisión luego del homicidio de Fernando Pastorizzo. “Mis padres fueron los primeros a quienes les conté lo que había pasado”, expresó. Mirá los primeros fragmentos de la entrevista.

Nahir Galarza habló por primera vez en televisión, luego del homicidio de Fernando Pastorizzo.

En una entrevista en la cárcel de mujeres de Paraná con Mariana Fabbiani para “El Diario de Mariana”, la joven condenada a prisión perpetua habló del caso.

“Mis padres fueron los primeros a quienes les conté lo que había pasado. No caía, no tenía nada en la mente, estaba en blanco. No sé cómo llegué a mi casa, no me acuerdo de nada”, sostuvo sobre el día del crimen.

“No es verdad que me fui a dormir, era imposible. Era una bola de nervios, entré a mi habitación y me quedé quieta. No tenía noción del tiempo ni de lo que me estaba pasando“, agregó Nahir.

“Tomé conciencia tres meses después de que Fernando había fallecido”, aseguró Galarza.

Los silencios de Nahir

Ante las preguntas de Mariana Fabbiani, en repetidas ocasiones Nahir mantuvo un largo silencio, con la mirada fija en la conductora. “Yo la quedaba mirando para que se diera cuenta que esa pregunta no daba”

Sobre el crimen de Fernando

La joven condenada por matar a su novio siempre se refiere al crimen como “fallecimiento“, a lo largo de la entrevista.

“Me siento culpable porque más allá de todo lo que pasó con él, era una persona que ya no está. Eso me hace sentir demasiado culpable, porque no sé qué hacer y en realidad no tengo nada para hacer que pueda revertir la situación”, manifestó.

