//Nadó más de 500 metros en un pozo a oscuras para salvar a su hijo

Acto de amor en San Juan

Ocurrió en la capital sanjuanina. El pequeño Bastian cayó en un canal que no tenía tapa, donde el agua corría fuertemente por debajo. Su padre no dudó en tirarse tras él y logró rescatarlo.

Un hombre nadó 570 metros dentro de un canal entubado y rescató heroicamente a su pequeño hijo que había caído dentro, en la ciudad de San Juan.

El pequeño Bastian, de 4 años, caminaba junto a sus padres el martes por la noche cuando cayó por un pozo destapado de unos 3 metros. El niño terminó en el agua que pasaba debajo con una fuerte correntada.

Claudio Flores, papá de Bastian, no dudó en lanzarse en la oscuridad y recorrer por más de diez minutos el túnel hasta encontrar a su hijo y salvarlo.

“Pensaba que se me iba mi vida. Si no salía con él, yo no salía de ahí. Cuando me metí me dejé llevar por el agua, que corría fuertísimo”, relató el padre del niño.

En ese sentido, recordó: “Le decía que me esperara que iba a ayudarlo y que no deje de hablarme. Él me decía: ‘Papi, papi?’. Al principio lo escuchaba lejos, pero luego cada vez su voz se acercaba más y más. Hasta que en un momento lo toqué con el pie y como pude lo tomé con una de mis manos”.

Flores contó que su hijo se tropezó y que “sin pensarlo”, al ver que era algo grave, se tiró detrás, agregando que si se demoraba “un segundo más” su hijo “se iba”.

“Rogaba que mi señora no se hubiera tirado como lo hice yo para buscarnos, porque fue horrible. Es mi hijo y aunque todos dicen que lo que hice es heroico, para mí no fue nada. Doy mi vida por él. Si no salía con él, no salía de ahí. Iba a ir hasta el fin del mundo buscándolo”, expresó.

El pequeño dijo en una entrevista que su “papi tiene súper fuerza”, luego del rescate. Por su parte, la madre del niño, Celina, destacó que se estuvo por meter y que lo único que hacía era “pedirle a Dios” que se “lo dejara”.

Claudio y Bastian fueron atendidos en el Hospital Marcial Quiroga y ambos se encuentran fuera de peligro. (Cadena 3)

