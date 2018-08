//Mutiladas: Crece el misterio por las vacas sin lengua ni ubres en Santa Fe

Insólito caso

Productores denuncian que varios animales aparecieron mutilados. “No tienen lengua, quijada ni ubres”, aseguró uno de los damnificados. Algunos aseguran ver luces cuando cae la noche en la zona.

Volvió el misterio al norte santafesino. Siete vacas preñadas aparecieron mutiladas en distintos hechos ocurridos en los últimos días, en campos de Colonia Durán, en el departamento San Javier, a 180 kilómetros al nordeste de esta capital.

“A las vacas les falta la lengua y las quijadas. Acá se ven dos luces, al este una y al oeste otra. Es como que baja, mutila esa parte y no lleva los animales. Solo llevan la lengua, las quijadas y la parte de atrás. Es como que harían los cortes con un láser, no hay rastro de cuchillo. Los animales no tienen sangre y nadie los come, ni las aves carroñeras”. La terminante descripción fue realizada por Norberto Bieri, productor.

En los últimos días, extraños ataques al ganado en diferentes campos del norte de Santa Fe llamaron la atención de propios y extraños.

Los productores de Colonia Durán, localidad del Departamento San Javier, están desconcertados por la mutilación de vacas, que aparecieron sin lengua ni genitales y con cortes precisos

Norberto Biegui, un productor de la zona, le contó a Cadena 3: “Se llevan la lengua, las quijadas, parte de la ubre y la parte de atrás”, detalló.

Y amplió: “es como que lo harían con un láser y los animales no tienen sangre y por eso ningún carroñero los come”, aseguró.

Los misteriosos hallazgos preocupan a los productores y las autoridades, que han profundizado el patrullaje en la zona.

El misterio continúa en Colonia Durán. Algunos aseguran ver luces cuando cae la noche que no se parecen a estrellas, pero que surcan el cielo de aquellos campos dónde aparecen los animales muertos. Otros van más allá y se animan a hablar del famoso y nunca bien identificado “chupacabras”.

Pero lo que sucede no parece ser exclusivo de Colonia Durán. Según pudo saber La Nación, semanas atrás aparecieron muertos cinco animales en el paraje El Cerrito (jurisdicción de Fortín Olmos). Antes fueron ubicados siete vacunos mutilados en campos de Malabrigo. Y hay una decena más de casos que no fueron denunciados en el norte santafesino.

