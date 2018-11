//Monotributo: con la actualización de los topes, pagarían más contribuyentes

– Es porque subirían cerca de 28,5%, 20 puntos por debajo de la inflación • La AFIP debe dar a conocer las nuevas escalas en las próximas semanas

La inflación de este año se ubicará finalmente en torno al 48% según todas las estimaciones privadas. A pesar de ello, la fórmula de actualización vigente para los pequeños contribuyentes adheridos al Régimen Simplificado con que se actualizará el nivel de facturación, los alquileres y las mensualidades a pagar por cada categoría determina que el ajuste sería cercana al 28,5% por lo que muchos monotributistas podrían pasarse de categoría y comenzar a tributar más a partir de enero próximo.

Los límites de cada categoría para el año entrante deben ser informados oficialmente por la AFIP en los próximos días. Según se desprende de la fórmula de actualización automática que rige desde la reforma tributaria de fines del año pasado el aumento sería de entre 28,46% y 28,48%.

La normativa dispone que las categorías del régimen simplificado se actualizarán de manera automática una vez al año en base al índice de movilidad previsional, con el que se ajustan trimestralmente jubilaciones y asignaciones familiares. Así, los límites de facturación subirán casi 20 puntos menos que la inflación prevista para 2018, que superará el 45%.

Con esto, muchos monotributistas que vendieron al ritmo de la inflación quedarían así con una facturación superior al porcentaje de actualización de los topes, por lo que estarían a tiro de una recategorización por la cual deberán pagar una cuota más alta. Y es que la actualización de las escalas se realiza mediante una fórmula que combina por la variación del Coeficiente de Movilidad Jubilatoria, que combina un 70% de IPC y un 30% de la suba de salarios con un desfasaje de 6 meses.

Un caso a modo de ejemplo. Un comerciante que haya podido trasladar la inflación anual de 2018 a sus precios y por ende haya aumentado nominalmente su facturación, pasaría a estar adherido en la categoría “H”, subiendo un escalón. Por ese motivo, la cuota le pasa de $ 2.348,23 a tener que pagar en febrero $ 5.219,40, aumentando un 122%. Este cambio de categoría no se hubiera producido si el ajuste de las escalas hubiera sido parejo con el índice de inflación, en donde permanecería en la misma categoría y pagando menos importe de cuota.

La AFIP publicará en los próximos días las nuevas tablas correspondientes a las diferentes categorías del Monotributo, que regirán desde el 1 de enero de 2019. Mientras que la próxima recategorización deberá hacerse el 20 de enero próximo, teniendo en cuenta los nuevos parámetros de ingresos y de alquileres. Pero además suben, en ese mismo porcentaje, las mensualidades de los componentes impositivos, previsional y de la obra social que tienen que pagarse ya desde enero.

Las nuevas cuotas que surjan de la recategorización influirán desde febrero, pero aquellos que no cambien también tendrán los incrementos en las cuotas por los nuevos valores que regirán. Los que no tengan cambios en sus parámetros no deberían hacer trámites, informó Ámbito. (APFDigital)

