//Micaela Bilbao tiene 22 años y es la intendenta más joven en el país

Es jefa comunal en Lago Blanco

La estudiante asumirá su cargo de jefa comunal en Lago Blanco, Chubut. Junto con su compañera de fórmula, obtuvieron casi el 55% de los votos en las elecciones municipales con el Frente Patriótico Chubutense.

En diciembre, Micaela Bilbao dejará de atender la única estación de servicio de Lago Blanco, en el sur de Chubut, para convertirse en la nueva jefa comunal. La estudiante de 22 años, que milita en el Frente Patriótico Chubutense, se impuso este domingo en las elecciones municipales con casi el 55% de los votos. A partir de su asunción, será la intendenta más joven del país.

Junto con su compañera de fórmula, Yanina Figueroa Margara, estarán al frente de un pueblo de casi 250 habitantes, que está ubicado a pocos kilómetros del límite con Santa Cruz y el Paso Internacional Huemules con Chile.

Micaela Bilbao junto a Yanina Figueroa Margara, otra joven de 22 años.

Este domingo, en los comicios de Lago Blanco participaron 177 personas. La dupla femenina le ganó, por la ajustada diferencia de 13 votos, al actual intendente Cruz Montiel, un dirigente de la alianza Chubut al Frente casi 50 años mayor que ellas. El mandatario local todavía no las felicitó.

Tras su histórico triunfo, Micaela habló con TN y destacó cómo impactó en la comunidad su forma de hacer política. «Hicimos algo que nunca se había hecho hasta ahora: ir puerta por puerta presentando nuestras propuestas», explicó sobre el método de campaña, usual en grandes ciudades pero, aunque parezca curioso, jamás en ese pequeño pueblo.

La militante peronista, que se incorporó al partido hace dos años, destacó que también quiso darle lugar a los vecinos para que pudieran detallar sus necesidades y debatir cómo sacar el pueblo adelante. «La localidad está muy abandonada. Es increíble que no se haya aprovechado antes todas las ideas que tiene la gente», agregó a este medio.

A pesar del gran apoyo que recibió del distrito, para Micaela no fue fácil presentarse. Antes de las elecciones, tuvo que viajar muchas veces a Comodoro Rivadavia y Trelew para entregar la documentación necesaria y poder conformar su propia fórmula. El día del cierre de listas estuvo despierta toda la noche para quedarse tranquila de que no le faltaba ninguno de los documentos necesarios para la presentación.

La nueva jefa comunal de Lago Blanco, que seguirá estudiando a distancia para ser despachante de Aduana, está ansiosa. En el relevamiento que hizo en el pueblo fue tomando nota de las cosas que faltan hacer en la localidad. «Queremos solucionar el problema con la electricidad, que nos afecta el suministro de agua. También terminar las obras públicas inconclusas y así darle trabajo a la gente local. Siempre se llamó a personas de afuera», detalló a TN.

La educación es otra de sus prioridades. «No solo tenemos que mejorar el sistema, sino la infraestructura. Hoy por hoy tenemos una sola escuela que no está a altura de una ciudad», cuestionó.

Micaela está muy agradecida por el respaldo que tuvo tanto en la campaña como en los comicios. Y reconoció que aunque es una mujer joven, recibió muy pocos comentarios negativos. En ese sentido, analizó cómo su logro puede servir de ejemplo para otras chicas interesadas en la política. «Esto las va a incentivar. Generalmente siempre son hombres mayores los que se presentan. Pero a la gente del pueblo le gustó que este desafío lo encaremos nosotras y que dejemos atrás los prejuicios», concluyó.

