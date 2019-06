//Melany apareció en Córdoba

Tras desesperada búsqueda

Melany Michelle Schendelbek, de 20 años, oriunda de Wanda, provincia de Misiones, fue encontrada sana y salva en la provincia de Córdoba. La halló un comando especial de la Policía Federal.

Este lunes, alrededor de las 14, su madre confirmó que la joven apareció en Córdoba. «Está muy asustada, casi no pude hablar con ella. No tiene su DNI, no tiene ropa. No sé qué pasó, pero la encontraron», expresó Mabel, su mamá.

Asimismo, aseguró que «estaba huyendo de la gente que la estaba amenazando. Está muy asustada, pero sana y salva. No sabemos nada más, nos llamaron para decirnos que la habían encontrado, ella solo lloraba, no pudo decirme mucho. La encontró un comando especial».

«Ahora estamos esperando que nos llamen de nuevo para darnos más información. Era uno de los datos que teníamos que estaba en Córdoba, pero no lo podíamos decir porque se estaba investigando. Un grupo de psicólogos la va a atender», agregó.

Su papá, Miguel, dijo que «ella había hecho dos denuncias por acoso y amenazas, está todo en la comisaría, con nombre y apellido. Esto ocurrió hace un mes. Huyó de quienes la amenazaban».

«Gracias a todos los medios, a todas las personas que colaboraron con la búsqueda de mi hija», expresó. Elonce.com

