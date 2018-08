//Medidas preventivas para evitar intoxicaciones con monóxido de carbono

La Policía de Entre Ríos difundió medidas de prevención para evitar intoxicaciones con monóxido de carbono, muy comunes en épocas invernales debido al uso de artefactos de calefacción a gas.

Desde la PER advirtieron que el monóxido de carbono es el causante de las intoxicaciones más frecuentes y difíciles de diagnosticar, por ello es importante tomar precauciones al momento de cocinar, bañarse o calefaccionar el hogar.

Para evitar, detectar y actuar ante la presencia de este gas mortal, recomiendan una correcta instalación de los artefactos de gas y una adecuada ventilación del hogar.

En este sentido, advirtieron que el CO se produce por la combustión incompleta del carbono presente en materiales como leña, carbón de leña, gas, kerosene, alcohol, gasoil y nafta. Está presente en el humo expulsado por automotores y camiones, candelabros, estufas, fogones de gas y sistemas de calefacción. No tiene color, olor, ni sabor, no irrita los ojos ni la nariz. Al ser tan imperceptible, es necesario tomar medidas preventivas.

¿Cómo evitar el envenenamiento por CO?

-Ventilar toda la casa una vez por día.

-Mantener siempre abierta una ventana o puerta en los ambientes calefaccionados aunque haga frío.

-Observar que la llama de gas sea siempre de color azul. La llama amarilla o anaranjada es signo de mala combustión y generación de monóxido.

-Si usa brasero o estufa a kerosene, apagarlos fuera de la casa antes de irse a dormir. No dormir con dichos artefactos encendidos.

-No instalar calefones / calefactores en el baño, ni en espacios cerrados o mal ventilados.

-En baños, dormitorios y ambientes cerrados solamente instalar artefactos con salida al exterior (tiro balanceado).

-Controlar anualmente las instalaciones y el buen funcionamiento de los artefactos de la casa.

-No obstruir o tapar rejillas de ventilación.

