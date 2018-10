//Mediática dio detalles sobre las partes íntimas de Juan Martín del Potro

Mimi Alvarado, la novia del Tirri, se refirió a varios hombres que quisieron conquistarla y dio detalles íntimos sobre el tenista. “Cuando recibí la foto dije guau qué sable”, recordó.

La panelista y mediática novia del Tirri volvió a dar de qué hablar tras su paso por el programa radial de Ulises Jaitt. Sin preámbulos ni rodeos, Mimi Alvarado reveló el listado de hombres famosos que intentaron levantársela por mensaje.

En la lista figuraban Gustavo Cordera, Ciro Martínez, Cristian Castro y Juan Martín del Potro, pero la morocha se detuvo a dar detalles sobre su vínculo con el ex de Jimena Barón y dijo que el tandilense la encaró por Messenger y le mandó una foto de sus partes íntimas: “Cuando recibí la foto dije ‘guau qué sable’. Era el negro de Whatsapp, pero blanco. Tiene una anaconda. Yo le seguí la corriente para ver hasta donde llegaba. Tiene un sablazo, por ahí se enganchan, el sable ayuda”, redundó en detalles Mimi.

También se metió en casi todas las batallas mediáticas y comentó sus favoritismos: “Coincido con Mica que Laurita no es buena persona y no tiene amigas en el ambiente. 100 %, tiene un tema con las mujeres”, se despachó contra la nueva jurado del Bailando.

Asimismo, le pegó a Nicole y a Barbie Simons: “A Nicole la veo egoísta, no le gusta que Cubero esté bien, quiere todo para ella. Si vos estás en una relación, ya no te importa tu ex, busca cualquier pretexto para insultar a Mica”, opinó y agregó: “Facundo la padeció mucho cuando la cortó”.

Sobre Barbie Simons aseguró que no se la bancan ni sus amigas y que es “demasiado agrandada y materialista”.