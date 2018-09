//Más de 1.800 estudiantes participaron de los interescolares regionales de handball

La actividad estuvo organizada el consejo General de Educación y se desarrolló en seis sedes departamentales: Paraná, Concordia, Gualeguaychú, Concepción del Uruguay, Federal y Nogoyá

Jugando en seis sedes, más de 1.800 estudiantes de la provincia participaron de los juegos interescolares regionales de handball en categorías sub 14, sub 16 y sub 19 femenino y masculino.

“Es un orgullo que tantos estudiantes demuestren interés por el deporte, que lo practiquen y participen de los intercolegiales, donde aprenden el valor del compañerismo, del trabajo en equipo y del compartir”, resaltó la presidenta del Consejo General de Educación (CGE), Marta Irazábal de Landó, quien apuntó que “estos espacios le brindan a los chicos la posibilidad de conocer otros estudiantes, de intercambiar ideas, opiniones y vivencias, eso también es importantes además de los contenidos curriculares”.

La actividad estuvo organizada el consejo General de Educación (CGE), a través de la Dirección de Educación Física del Consejo General de Educación, y se desarrolló en seis sedes departamentales: Paraná, Concordia, Gualeguaychú, Concepción del Uruguay, Federal y Nogoyá.

El acto de apertura en Paraná estuvo encabezado por el director de Educación Física del CGE, Roque Chaves, quien estuvo acompañado por autoridades de la Dirección Departamental de Escuelas de Paraná y delegados departamentales de Educación Física.

En ese marco Chaves, puso en valor la actividad y además agradeció a la presidente del CGE, por acompañar y apoyar la propuesta, “porque estas instancias fortalecen los lazos de compañerismo y motivan a los chicos para que realicen deportes”.

Los ganadores recibieron reconocimientos y participarán de la instancia provincial que se realizará en octubre en la ciudad de Paraná.

