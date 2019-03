//Martínez: “La Selección es lo que siempre anhelamos y soñamos desde muy chicos”

El defensor entrerriano se refirió a la convocatoria para la Selección Argentina: “Es lo máximo, estamos muy felices”, afirmó el oriundo de Gualeguay, junto a su compañero de Defensa y Justicia, Domingo Blanco, que también fue citado.

El buen presente de Defensa y Justicia en la Superliga se trasladó a la Selección Argentina, ya que Lionel Scaloni convocó a dos de sus figuras: el defensor entrerriano Lisandro Martínez y el volante Domingo Blanco.

Las jóvenes contaron su felicidad al hablar de la convocatoria: “Es lo máximo, lo que siempre anhelamos y soñamos desde muy chicos. Estamos muy felices”, dijo Martínez, nacido en Gualeguay, mientras que Blanco agregó: “Todavía no lo puedo creer, hasta estar allá no voy a caer. Estoy muy contento y disfrutando este momento”.

Ninguno tuvo un camino fácil para llegar hasta este momento y por eso recordaron algunos momentos complicados que atravesaron. Domingo Blanco recordó cuando su familia “juntaba monedas para que yo pueda ir a entrenar, que era lo que me hacía feliz” , en tanto que el gualeyo contó que “de chico almorzábamos no más y a la noche tomábamos un té, era realmente duro. Pero no hay que olvidarse de esas cosas porque son las que te fortalecen y mantienen los pies sobre la tierra”.

Además, ambos futbolistas que la influencia de Sebastian Becaccece influyó en la convocatoria: “Tiene mucho que ver en esta convocatoria. Nos cambió muchísimo. Tiene un cuerpo técnico increíble, que siempre intenta jugar, posee un estilo de juego que a nosotros nos gusta. Esto es parte de ellos y todos los jugadores también, no somos nosotros dos. Estamos muy contentos con este presente”, dijeron los hombres del Halcón de Florencio Varela.

