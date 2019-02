//Marley admitió su deseo de darle una hermanita a Mirko

Con la misma donante

El conductor de “Minuto para ganar” reveló sus ganas de ampliar la familia con la misma donante. “Todavía no inicié el trámite”, explicó. Y contó que ayuda económicamente a un niño de Sudáfrica y una niña de Haití.

Marley habló a corazón abierto de sus deseos de darle una hermanita a Mirko, quien nació a fines de octubre de 2017.

“Me encantaría tener la nena con la misma donante de Mirko pero todavía no inicié el trámite. Lo postergué ya que es tanto el tiempo que te lleva el proceso y la crianza de un hijo que no quiero hacer las cosas con apremio. Lo pensaré y realizaré bien cuando regrese de viaje a mediados de año con el programa Por el mundo”, explicó el conductor en revista Caras.

Consultado sobre si mantiene contacto con la madre subrogante de Mirko, Marley explicó: “Sí, nos mensajeamos permanentemente. Le envío fotos de Mirko o me comenta junto a su marido las publicaciones que comparto en mis redes”.

“Ellos siguen minuto a minuto el crecimiento de mi hijo: en particular, por ser centroamericana, estaba orgullosa cuando vio el video de Barack Obama jugando con Mirko. También me dijo que no podía creer que el bebé que tuvo en su vientre ya conoció a Diego Maradona, Lionel Messi y el Papa Francisco”, añadió.

“La verdad es que el cariño desbordante que recibo todos los días es una bendición, algo invaluable. Al comienzo pensé que mi anuncio de convertirme en papá soltero podía despertar miradas críticas pero nunca recibí una agresión. Estoy tratando de devolver ese amor que recibo, ayudando cada vez que puedo a los que lo necesitan”, explicó sobre cómo le cambió la vida la paternidad.

Y contó que ayuda económicamente a un niño de Sudáfrica y una niña de Haití: “Hace diez años ayudé a un chico de Sudáfrica y hace un año que en Haití soy como un padre sustituto de una nena de cinco años. Me mandan la documentación con su nombre y apellido y le pago toda la alimentación y los medicamentos durante su infancia. Ella sabe que soy yo el que la ayuda, nos hablamos, el otro día le conté algo de mi historia: se lo escribí en Inglés y después se lo tradujeron en francés que es su idioma. También me envían las fotos de cómo va creciendo y educándose. El día de mañana me gustaría conocerla personalmente. Es un proyecto de la ONG Save the Children que está buenísimo y me encantaría que se replique en Argentina. Quiero aprovechar la popularidad para ayudar a los chicos de mi país”.

