//Luis Miguel y el misterio de su mamá: el autor del libro de la serie contó la verdad

La desaparición de la madre de Luis Miguel, se devela tras la versión del hombre que hizo una profunda investigación sobre qué habría sucedido con Marcela Basteri.

La serie que cuenta la vida de Luis Miguel va develando distintos mitos que se han generado alrededor del exitoso cantante mexicano. El capítulo número 10 fue el más esperado por todos, ya que en ese se comienza a hablar sobre la desaparición de la madre del protagonista, que fue vista por última vez en 1986 y desde allí fue un gran misterio.

Javier León Herrera, el autor del libro en el que está basado la serie, habló sobre el final de Marcela Basteri: “Desafortunadamente Marcela falleció. Por la investigación tengo más o menos situada la fecha del fallecimiento en el último trimestre del año 1986, en España, sin lugar a dudas. Fue de causas no naturales”,contó para Infobae.

Además aclaró: “Como yo siempre he dicho, los detalles a los que pude llegar por la investigación en su momento dado y confrontados ahora más recientemente es algo que, si lo hubiera querido contar, lo hubiera contado en el libro. Me ahorro el detalle de algunos episodios de lo que sucedió que en realidad lo único que van a hacer es escarbar en el dolor de un ser humano, que ya de por sí bastante tuvo que aguantar con eso”.

Herrera no dio vueltas con el asunto, dejando en claro que todas las versiones que circulan son mentiras, salvo una: “No hay ningún misterio: Marcela Basteri desafortunadamente no está en este mundo, falleció, no va a aparecer. Se reencontrará con su hijo, Luis Miguel, en el cielo y ya está, no va a aparecer. Por eso cuando yo veo cualquier noticia yo creo que es remover algo que no tiene más sentido remover porque Marcela ya no está”.

En cuanto al rol de Luis Miguel, ante la desaparicón de su madre, el autor afirma que sabe que el cantante se ocupó de buscar a su mamá. “Si yo pude tener acceso a la versión más fiable de los hechos tengo que dar por sentado que él también. Aparte hay otra cosa que lo invita a uno a pensar que eso fue así: el hecho de que cada vez él se fuera cerrando más su personalidad y fuera poniendo un bloque de hielo entre su vida privada y su vida profesional. Yo creo que tanto él como su hermano. Alejandro, son conocedores de lo que sucedió”.

