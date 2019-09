//Loterías por el mundo, accesibles ya internacionalmente, ¿qué debes saber?

La lotería es un juego de azar presente en casi cualquier país del mundo. Si en algo estamos de acuerdo los seres humanos es en lo que nos gusta ganar un gran premio por un golpe de suerte, prácticamente sin esfuerzo. La ilusión, la sorpresa, y por supuesto la gratificación, son algunas de las motivaciones principales que hacen que muchas personas adquieran a diario, o semanalmente, un boleto.

Sin embargo el hábito se ha llegado a convertir en tradición para muchos, que siempre compran billetes de lotería en su cumpleaños, o en Navidad, o en fechas especiales para sí mismos. Y también están quienes coleccionan boletos no premiados por su diseño o porque rindan homenaje a una causa o personas famosa. Muchas personas compran boletos de lotería en otras ciudades por ampliar su colección, o cuando viajan a otros países porque es un recuerdo tan pequeño y representativo como las monedas. No ocupa mucho espacio (un papel en la billetera) y puede resolvernos la vida.

Tal vez fuese así como las grandes loterías se percataron de que si se expandían a nivel internacional tenían mucho que ofrecer (y mucho que ganar). Por supuesto, internet estaba ahí para facilitar la labor, y así hoy por hoy se pueden adquirir fácilmente a través de páginas autorizadas sin necesidad de desplazarse a otro país, sencillamente eligiendo los números del boleto en la web y pagando el monto con tarjeta o con diversos pagos electrónicos. Por supuesto las loterías nacionales también se pueden comprar de este modo, algo muy cómodo para quienes no tienen tiempo de salir a buscarlo.

Hoy por hoy, ya es posible jugar desde nuestro país las más famosas loterías estadounidenses MegaMillions y PowerBall, que entregan premios de hasta US$1.537 mil millones si hablamos del premio principal en el primer caso y más de US$1.600 millones en el segundo. Si hablamos de loterías europeas, también ya se encuentran accesibles de manera internacional tanto EuroMillones como EuroJackpot. En estos dos casos, los premios no han llegado aún tan lejos, lo máximo que ha entregado EuroMillones son unos US$ 211 millones, y EuroJackpot alrededor de US$ 100 millones. Además, el premio principal para cada uno parte de una cantidad mínima garantizada, siendo en el caso de MegaMillions y PowerBall US$ 40 millones, US$ 19 millones para EuroMillones y US$ 11 millones para EuroJackpot. De cualquier manera, cualquiera de estos premios resolvería la situación financiera de cualquier familia.

Y ¿qué hay de las oportunidades de ganar unas y otras loterías? Pues la que tiene una mayor probabilidad de ganar el premio principal es el EuroJackpot, seguida de EuroMillones, y a continuación MegaMillions, terminando con PowerBall, con el Premio Mayor más difícil de conseguir. Aunque, si hablamos de ganar cualquier premio menor, es MegaMillions la lotería que más fácil lo pone, seguida de EuroMillones, PowerBall y por último, EuroJackpot. Teniendo en cuenta las probabilidades de ganar algo o todo, y cuál es el premio mínimo o máximo en cada caso, es cuestión de cada uno decidir el que más le conviene. Sin embargo, hay otros factores que deberemos tener en cuenta a la hora de participar de estas loterías: las estadounidenses impiden permanecer en el anonimato al ganador del premio principal, un requisito que a muchos les quita las ganas de jugar pero para otros muchos no es realmente importante. Lo que sí es indispensable saber es que las retenciones para el premio las aplica el país de origen de cada lotería, no siendo el mismo porcentaje en Estados Unidos, que en Italia, que en España o que en México o Argentina. Sin embargo, en muchos casos estos impuestos se aplican a partir de un determinado premio, por lo que si el monto ganado es inferior al fijado para el impuesto, no tendrían que descontar esa parte.

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-425167 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com