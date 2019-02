//Los tuits de Ivana Icardi contra Wanda Nara por el “rendimiento” de su hermano

Polémica

La hermana de Mauro Icardi escribió fuertes mensajes en la red social después de que el equipo en el que se destaca el jugador del Inter le sacara la capitanía.

Wanda Nara e Ivana Icardi tuvieron un fuerte enfrentamiento donde la hermana de Mauro Icardi descargó todo su enojo en las redes. Luego de días polémicos donde se publicaron indirectas -ya que en los escritos no se mencionan- un nuevo capítulo se abre en la novela de las cuñadas.



El padre de Francesca e Isabella no está viviendo su mejor etapa profesional y la prensa italiana asegura que esto sucede por la gestión de su representante. Es decir, de Wanda.

El Inter de Milán informó a través de las redes que el delantero argentino dejará de ser el capitán del equipo. “El club comunica que el nuevo capitán será Samir”, notificó la cuenta del Neoazzurro.

La ex Gran Hermano aprovechó la situación y utilizó su cuenta de Twitter para escribir en contra de su cuñada. Es así, que le respondió a la cuenta oficial del Inter. “Crónica de una muerte anunciada. Pobre mi hermano. ¿Por qué sigue permitiendo esto? ¡Acá las bizarreadas no se permiten! Si tuviese una persona seria atrás y que lo cuide esto no pasaría” lamentó Ivana.

En las buenas están todos, ahora que se torció un poco la vela,quiero que sepas que acá te voy a estar apoyando!!! Todas mis buenas energías♥️tenés mucha gente que te quiere! No bajes los brazos @MauroIcardi 🥇 — Ivana Icardi Rivero (@iicardi7) 13 de febrero de 2019

Al publicar estas reflexiones, algo raro sucedió ya que la novia de Luifa Galessio -también ex Gran Hermano? pasó a tener su cuenta en privado y, con un gesto de amor, le brindó un aliento a su hermano para apoyarlo.

Ivana Icardi también se encuentra en Italia acompañando a su pareja. Luifa pasó de Gran Hermano al fútbol europeo. El jugador es parte del equipo Argentina Arma di Taggia, un club de la autonomía de Liguria.

A su vez, Wanda Nara vive en Milán por la carrera de su esposo. Juntos tuvieron dos hijas pero, previamente, la modelo estuvo casada con Maxi López con quien tuvo tres chicos: Constantino, Valentino y Benedicto. Los cinco pequeños de la empresaria viven con el matrimonio en Italia.

