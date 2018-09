//Lo invitaron a reunión de exalumnos y se vengó porque le hicieron “bullying”

Reencuentro del secundario

El joven les escribió un mensaje para rechazar la invitación y como no le contestaron, lo publicó para escracharlos y se viralizó. Aprovechó para denunciar el bullying que sufrió en su adolescencia: “Hay gente que se suicida por esto”.

Agustín tiene 24 años y hace seis terminó el secundario. Días atrás, el joven -que vive en La Plata- recibió un mensaje de Whatsapp que estuvo esperando por mucho tiempo: sus ex compañeros de colegio lo agregaron a un grupo para invitarlo a participar de un reencuentro y así recordar, como suele ocurrir, todo lo que vivieron juntos en la escuela.

Pero su larga espera no era para compartir nuevamente con los ex alumnos. Todo lo contrario. Agustín aguardaba esta oportunidad para cobrarse venganza por los años de bullying a los que fue sometido en el colegio y de alguna manera lo hizo.

“Me agregaron a un grupo de excompañeros del colegio porque querían hacer un reencuentro. Seis años esperé este momento, para poder decirles las cosas. Lástima que no podría juntarme en un lugar con estos seres para decírselo en la cara”.

Pedir perdón

Después de que fue incluido en el grupo “Falsa Cena”, el joven decidió responder con un largo mensaje en el que les recriminó por el acoso escolar del que fue víctima. “Si quieren hacer una cena reencuentro con sus ex compañeros por qué mejor no se dignan primero a pedirles perdón a los compañeros a los que les hicieron la vida imposible con su permanente bullying”, escribió Agustín, aunque no fue lo único que hizo. Tomó capturas de su escrito y las publicó en su cuenta de Twitter sin sospechar que su caso se iba a viralizar e iba a recibir cientos de respuestas.

“Digo, aunque capaz no tiene el mínimo remordimiento y nunca se lo plantearon. Hasta probablemente no terminan de leer esto. Por culpables. Pero sepan que a algunos probablemente les dinamitaron partes de la autoestima durante mucho tiempo después”, agregó.

“Me parece hipócrita”

Agustín, que es estudiante de psicología, les dejó en claro que ya había superado aquellos tiempos, pero los recordó para explicar los motivos de su rechazo. “Me parece hipócrita que quieran hacer un reencuentro con gente a la que le hicieron la vida imposible”, señaló el joven, que también escribió en nombre de otros ex alumnos que sufrieron por el bullying.

Antes de terminar, les dejó un mensaje especial para “los amigos de alguien a quien llamó ‘Mancilla'”. “Deberían replantearse otro tipo de cosas, porque ser amigo de un violento abusador no está nada bueno, pregúntenle a la hermana sino. Saludos compas”, cerró y se marchó del grupo.

La reacción en las redes

Los tuits fueron compartidos más de 3 mil veces. La reacción de los usuarios fue de apoyo para con Agustín. Algunos, incluso, contaron sus propias experiencias con el bullying en la secundaria.

Fue tal el nivel de repercusión que tuvo que dar de baja el mensaje original, ya que por error, publicó un número telefónico de uno de los integrantes del chat. Agustín grabó un video en el que pidió disculpas por la equivocación y nuevamente publicó los chats pero esta vez con el número oculto.

“Nunca pensé que mi tuit iba a llegar a tanto. Y les quiero pedir perdón pero ya no puedo leer a nadie. Incluidas sus malas experiencias también. Me están bombardeando a notificaciones en Twitter, Instagram y Facebook, aunque quisiera ya no llego a leer nada. Literal”, agradeció.

Tengo que borrar la publicación y volverla a subir. Por qué: pic.twitter.com/3PZFUYWo96 — Agu 💚 (@Inundagus) 19 de septiembre de 2018

