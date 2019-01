//Lizy Tagliani mostró el resultado de su ansiada cirugía: “Quedé divina”

Se sometió a una cirugía de párpados que elimina las odiadas “bolsas” de los ojos La humorista contó el paso a paso de su experiencia. “No subo más fotos por mi exclusividad con la revista Vanity Fiera”, bromeó.

Lizy Tagliani está de vacaciones en la TV y el teatro, y aprovechó para pasar por el quirófano para saldar una deuda pendiente con su belleza. Se sometió a una blefaropastía, la cirugía de párpados que elimina las odiadas “bolsas” de los ojos. La operación fue exitosa y Lizy se recupera en una clínica porteña.

La humorista relató el paso a paso de la internación. Primero sorprendió con un mensaje que generó intriga y risas: “Llegó el día, me las voy a sacar. Me pesan, están muy grandes. Ya no las puedo disimular más”, contó. Tagliani suele apelar a su sexualidad para hacer humor, una herramienta que en el pasado le valió un cruce con Flor de la V, que no cree que los chistes trans contribuyan a la lucha por la igualdad.

En realidad, claro, Lizy se refería a las “bolsitas” de los ojos. A las pocas horas volvió a las redes para otra humorada. Mostró un adelanto del resultado y dijo que no podía compartir más material porque estaba guardándose para la revista Vanity Fiera. En cambio adjuntó una foto de la top Claudia Schiffer.

Esta martes, la capocómica actualizó a sus fanáticos con otra postal desde la clínica y mostró su rostro sin vendas. Todavía está hinchado y recién en algunos días más podrá verse el cambio real -se estiman entre 4 y 5 días de recuperación-, pero los párpados ya se notan más “lisos”.

Lizy quiso operarse para verse mejor en su debut como conductora en Telefe. El lunes 4 de febrero se pondrá al frente de El precio justo, el programa que condujo Fernando Bravo en Azul TV (hoy El Nueve) en el año 2000. Una gran oportunidad para una de las famosas más queridas del espectáculo.

