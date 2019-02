//Laurita Fernández salió a responderle a quienes la tilda de “trepadora”

La bailarina se cansó de las críticas y salió a contestarle a los que la defenestran: “Tuve que pagar el derecho de piso. Aprendí que no iba a conformar a todos. Que confíe en mí no significa que esté agrandada”

Laurita Fernández es una de las famosas más criticadas de la farándula. Algunos la tildan de “trepadora” otros de “agrandada” y algunos de ambas.

Lo cierto es que, como toda persona, la protagonista de “Sugar” llegó a su límite y en diálogo con la revista Gente lanzó enfurecida: “Sí es verdad que cuando empecé a salir con Nico decían que en realidad salía con Gustavo Yankelevich. ¡A nadie se le ocurrió que él me podía elegir por lo artístico! ¿Por qué siempre la duda de que me acosté con alguien? Es más bien un problema del otro que mío”.

Al ser consultada por los sucesivos mensajes polémicos que la gente suele dejarle al pie de sus posteos y lo que corren en el ambiente de ella, la rubia aclaró: “Dicen que estoy agrandada, son muy duros conmigo. Tuve que pagar el derecho de piso. Aprendí que no iba a conformar a todos. Que confíe en mí no significa que esté agrandada” y agregó firme. “No se me vuelan los pájaros porque me vaya bien en el trabajo. Lo hago con pasión y entrega desde que era la bailarina número 70”.Fuente: Diario Show

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-425167 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com