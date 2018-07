//Las increíbles postales que dejó el eclipse total de Luna

El espectáculo astronómico pudo observarse a simple vista, sin ningún peligro. Mirá las fotos.

El eclipse total de Luna más largo del siglo XXI tiñó de rojo el satélite de la Tierra este viernes, mientras que Marte, que se encontró casi en su punto más cercano al planeta azul, estuvo especialmente brillante.

“Hay entre cuatro y siete eclipses por año, pero no todos se ven desde todos los lugares. Este es el último del año y después hay que esperar al año que viene”, había dicho el científico Guillermo Goldes a Cadena 3.

21st Century’s longest eclipse: Total eclipse lasted one hour, 42 minutes and 57 seconds with blood moon appeared, stunning millions of people around the world. CGTN invites you to share your #BloodMoonEclipse photographs pic.twitter.com/1fc67whi7w

— CGTN (@CGTNOfficial) 28 de julio de 2018