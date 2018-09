//Las confesiones de Floppy Tesouro: Disfraces y con qué mujer intimaría

“Mi mayor tiempo sin sexo fue seis meses, entre un novio y otro. Me divierten los disfraces, he pasado por varios”, reveló Tesouro en una entrevista donde dio más detalles sobre su intimidad.

Floppy Tesouro es una de las participantes de “ShowMatch”, que comenzó este lunes con un gran show de apertura. Preparándose para demostrar su talento en la pista, Tesouro habló con “El Show del Espectáculo”, ciclo radial conducido por Ulises Jaitt y Gastón Samá, y se sometió a un cuestionario hot.

“¿Con quién tendrías sexo: Sol Pérez, Mica Viciconte o Jimena Barón?”, le preguntaron a Floppy Tesouro. “En el caso que me gustaran las mujeres tendría con Jimena Barón, mandada como es Jimena imagínate, fuego absoluto. Es de las mías, es una madre del 2018, no nos olvidamos que somos mujeres, que es nuestro trabajo y nos encanta y que somos sexys y nos gusta serlo”, respondió durante el programa “El Show del Espectáculo”, ciclo radial conducido por Ulises Jaitt y Gastón Samá.

Además, la bailarina confesó todas las prácticas sexuales que realiza en su intimidad: “No soy muy pro de la autosatisfacción, si tenés un hombre al lado no hace falta. Mi mayor tiempo sin sexo fue seis meses, entre un novio y otro. Me divierten los disfraces, he pasado por varios, es una variete. La comida en el sexo es muy importante, se usa el helado por ejemplo, crema chantilly. El sexo tiene una importancia de 10 en mi vida. El hombre tiene que estar depilado. Prefiero la luz apagada”.

