//Las asignaciones familiares aumentan 10,74 %

A partir de junio

La ANSES oficializó el 10,74 por ciento de aumento de las Asignaciones Familiares desde junio. El cobro por hijo llegará a los 2.250 pesos para quienes ganan hasta 34.877 pesos mensuales.

La ANSeS dispuso aumentar en un 10,74% las asignaciones familiares, medida que se hará efectiva a partir de mañana. De este modo, las asignaciones familiares por hijo llegarán a los 2.250 pesos para quienes ganan hasta 34.877 pesos mensuales.

De acuerdo con una resolución publicada este viernes en el Boletín Oficial, el organismo actualizó el módulo que se aplica para las asignaciones familiares de pago mensual que suben en marzo, junio, septiembre y diciembre de cada año.

De acuerdo con la Ley de Movilidad, en este mes de junio aplica el segundo de los cuatro aumentos que se determinaron durante el año. No obstante, el monto actualizado es para jubilaciones y pensiones del SIPA (Sistema Integrado Previsional Argentino), Pensión No Contributiva (PNC), Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF), y otras Asignaciones Familiares (AAFF), pero no para la Asignación Universal por Hijo.

Todos los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) han recibido estos cuatro aumentos anuales en uno solo, en el mes de marzo pasado. En ese momento, el objetivo que se tenía era que los beneficiarios pudran enfrentar la inflación durante todo el año.

