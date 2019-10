//Las 19 medallas del Atletismo entrerriano en los Juegos Nacionales Evita

La delegación provincial en la disciplina se destacó en la final nacional, logrando once preseas doradas, cuatro de plata y cuatro de bronce. Además, se destacaron los equipos sub 14 y sub 17. Repasa todos los medallistas.

La final de los Juegos Nacionales Evita se llevó a cabo en la ciudad de Mar del Plata, del 6 al 11 de octubre, convocando a más de 20 mil deportistas del país.

En lo que respecta al atletismo, la competencia se desarrolló en la pista del estadio municipal «Justo Román», donde los representantes de la Federación Atlética de Entre Ríos consiguieron un total de once medallas de oro, cuatro de plata y cuatro de bronce.

Además, la delegación entrerriana de atletismo logró la segunda posición en la sumatoria de puntos en el equipo sub14 femenino y el equipo sub17 masculino, mientras que el equipo sub14 masculino, culminó tercero.

Medallas de Oro

Sebastian Tomassi -Lanzamiento de Martillo

Dylan Van Der Hock -800 metros llanos – Sub17

Santiago Schuvartz -heptatlon Sub17

Victoria Zanolli – Salto en largo (Record nacional con 6,09 mts.)

Victoria Zanolli – 80 metros llanos

Ana Luz Sarli -Lanzamiento de Disco Sub17

Dylan Van Der Hock -3000 metros Sub17

Paulina Sánchez – Salto en alto Sub14

Nair Segovia -2000 metros Sub14

Guiliano Rossi -Hexatlon Sub14

Lucas Boni, Facundo Dun, Rastelli Mateo Y Schuvarz Santiago – Atletismo, 4X100 SUB17

Medallas de Plata

Lucas Bonnin -Salto en largo – Sub17

Belen Badaracco -Lanzamiento de Martillo – Sub17

Bautista Villalba -Lanzamiento de Martillo – Sub14

Ana Luz Sarli -Lanzamiento de Bala Sub17

Equipo Sub14 Femenino

Equipo Sub17 masculino

Medallas de Bronce

Emily Dechant – Salto en alto – Sub17 Femenino

Eugenia Badaracco – Lanzamiento de Martillo – Sub17 Femenino

Agustin Schuvartz – Lanzamiento de Martillo – Sub14 Masculino

Santiago Fellay, Valentín Marai Delaloye, Danilo Niz, Giuliano Rossi Y Rodrigo Saboredo – Atletismo – 5×80 Sub14 Masculino

Equipo Sub14 Masculino

