//Lali Espósito: “Se me ve muy bien y con energía porque tengo…”

Idola pop, detrás de su dinamismo están los secretos que la impulsan: su familia y su pareja. En tiempos de vacaciones, habló de la importancia que tienen ambos en su vida.

De la camada de artista jóvenes, Lali Espósito (26) es, sin dudas, una de las que más se destacan. No sólo por su talento a la hora de montar shows musicales, por los lugares y países a los que va accediendo como artista pop, por los desafíos actorales que busca tener sino también por la fuerza y la pasión que marcan su impronta. Dos condimentos esenciales que la destacaron e hicieron brillar con luz propia. Y que hoy la llevan a estar presentando su tercer disco solista, Brava, su nuevo protagónico en cine con Acusada y ser jurado de Talento Fox, reality donde oficia de jurado y estimula a nuevos talentos en el arte. La oportunidad que le dio Cris Morena cuando apenas era una niña y que la forjó en sus primeros conocimientos en la actuación, canto, presencia escénica y mucho más le dio una base que capitalizó a su favor, con la fuerza de torbellino que la hizo mirar para adelante.

Y que, antes de llegar a las dos décadas, le permitió hacer un giro en su carrera y jugársela por lo que quería. Y así fue que se lanzó como compositora, con el afán de escribir sus propias letras, e ir por más. Siete años después, con mucho camino recorrido, tres materiales discográficos a la venta, varias experiencias en la pantalla grande y algunas desilusiones amorosas, llegó a su mejor momento. No sólo a nivel profesional sino también personal. En pareja hace casi dos años con Santiago Mocorrea (32), productor musical, su vida pasa por un presente de estabilidad que valía la pena coronar. Y ante las grandes presentaciones que se le vienen por delante –incluida una gira nacional, también–, la morocha aprovechó un break programado, armó las valijas y se dispuso al placer vacacional.

Entre las aguas. Su destino fue Ibiza, España. La morocha quería disfrutar de las playas y el mar color celeste intenso, alejada de los compromisos diarios, los horarios por cumplir, las exigencias y autoexigencias y… !hasta del entrenamiento físico! Diosa, relajó sus curvas en los paradisíacos paisajes que le permitieron no sólo recrear su vista sino recuperar y renovar energías de pies a cabeza, incluyendo paseos en yate por las islas del mar Mediterráneo. Entre días a pleno sol que fueron dándole color a su cuerpo, temperaturas cálidas y chapuzones reconfortantes, Mariana le hizo honor a su merecido descanso. A la fuerza que trae desde que nació, como ella misma lo reconoce, le sumó esta cuota de barajar y dar de nuevo, que nada mal le vino.

“Tengo un ego enorme pero no lo veo como algo malo, tiene mala prensa. Es fácil bardear el ego, pero muchas veces también es lo que te empuja para adelante. Nací así, con mucha energía”, reconoció. Claro que no sólo estos días a pura renovación fueron importantes para la actriz. Sino también el peso –en cuanto a importancia– que para ella tiene su familia, amigos, novio, su círculo íntimo, que ofician de contención y apoyo fundamental. “Fluyo mucho cuando hay amor del bueno. Mi vida personal es fundamental para nutrirme y hacer todo lo que hago. Mi familia siempre me acompaña en todo. Y mi novio, que sabe mis verdaderos sentimientos, también está ahí”, se sinceró.

Su motor. Pese a todos los pronósticos que argumentan que “no le conviene para su vida profesional”, por el contrario, Lali apuesta al amor como mecanismo motor, incluso desde los plácidos tiempos vacacionales.“Supongo que se me ve muy amiga con mi energía sexual porque tengo buen sexo. Estoy re enamorada. No me importa si es piantavotos tener novio. La industria te pide que no estés de novia. Les vendría re bien que yo fuera soltera y que hablara de eso. De mi novio aprendo la calma, porque yo no la tengo. Las cosas que a él le parecen importantes, a mí también. Y todo el tiempo él me recalca esas cosas para tenerlas presentes. Soy brava cuando algo me gusta, soy brava cuando algo no me gusta, soy brava en el amor”, reconoció.

“No fue una decisión bajar el perfil de mi vida personal. Se dio por cómo soy y porque salgo de una persona que es así. Creo que es una conjunción que permite construir desde un lugar de mucho amor, entonces no se confunden las cosas. No debe ser fácil acompañar a alguien con mi actividad. Hay que ser muy genio para eso, y mi novio lo es. ¿Viste que el amor acomoda todo? El me acompaña a mí y yo a él, que trabaja en el campo, en General Villegas. Nos arreglamos para vernos. Además, yo no soy de estar pegoteada. Me atrae que Santiago sea genuino, que no tenga una careta ni que finja nada. El tiempo que estamos juntos es un encuentro que estamos esperando siempre”, deslizó, con la energía renovadísima.