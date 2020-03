//La venta de combustible bajó entre 70 y 80% en Entre Ríos por la cuarentena

Emergencia por coronavirus

El presidente de la Cámara de Expendedores de Combustibles, Mario Amado, admitió que el coronavirus «es un mazazo para la actividad». Sostuvo que «no estamos vendiendo nada, hay cada vez menos gente en la calle».

El presidente de la Cámara de Expendedores de Combustibles, Mario Amado, dijo que la merma en las ventas del sector oscila entre el 70 y el 80% desde que se implementó la cuarentena. Las más afectadas son las estaciones ubicadas en los cascos céntricos, debido a que aquellas que están «en los bordes o en las rutas» proveen a los camiones que continúan la cosecha y al transporte de mercadería y alimentos. El resto «sólo estamos funcionando con policía, ambulancias, vehículos de hospitales o algunas otras actividades que siguen».

Amado también explicó que el sector ya registraba complicaciones los meses previos a la pandemia. «Veníamos superados por los costos crecientes y la falta de ajuste de los precios de estos últimos tres meses. Sumado a eso, la caída de ventas estaba haciendo un combo ideal para que fuéramos para atrás. Desde la Cámara veníamos teniendo contacto con las petroleras buscando alternativas, y esperando la designación de las nuevas autoridades. En eso, nos agarró el coronavirus que es un mazazo para la actividad».

Las estaciones de servicios constituyen uno de los rubros que deben permanecer abiertos durante la cuarentena. «Estamos con guardias las 24 horas y debemos tener los baños limpios y con insumos porque hay choferes y actividades funcionando», precisó a APF.

En aquellas estaciones con mucho personal se dividieron en turnos, para favorecer el cuidado. En tanto que «shop o servicompras la mayoría están cerrados».

El sector ya elevó el pedido a las autoridades para «el corrimiento de los vencimientos de ingresos brutos, municipalidad, IVA, aportes, todo lo que pueda ayudar a que podamos pagar los sueldos, porque en este momento no estamos recaudando ni para pagar los gastos de la apertura de la estación», indicó. Y explicó que los anuncios del gobierno nacional para los monotributistas no los alcanza por están enmarcados en otra figura.Fuente: El Once

