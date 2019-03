//La tristeza de Mauro Szeta, su nieto vive con autismo y no es aceptado en ninguna escuela

El periodista está atravesando un mal momento familiar, a causa de la indiferencia de muchos colegios.

El periodista Mauro Szeta no está atravesando un buen momento personal, ya que su nieto Luca, de 6 años es autista y padece Síndrome de Asperger, por lo que a su familia se le dificulta mucho encontrar un colegio.

”Luca es mi nieto, tiene 6 años, tiene Tea, ahora lo diagnosticaron con Asperger, y ese cambio de diagnóstico hizo que tengamos que cambiar de colegio, de lo que era la sala de cinco a su ansiado inicio de primaria; en ese camino nos encontramos con inesperadas situaciones como colegios que se dicen ser inclusivos con páginas en las redes sociales que te muestran un mundo ideal, de apertura, muy progres, muy copados y cuando llevamos a Luca, porque nos dijeron que había vacante y a días de iniciar las clases nos tuvieron cuatro días en un limbo absoluto de silencio, hasta que alguien dijo: ‘Mami, a Camila -que es la hija de Clari- lamentamos mucho, pero como nos vino un diagnóstico del otro colegio diciendo que es agresivo, no da con el perfil del cole’, ósea los inclusivos, los cool son los que lo han despreciado, lo han desechado , como le pasa a muchísimos chicos”’.

El periodista después del duro relato confirmó que aún no tienen colegio, y las clases se inician el miércoles. Szeta también denunció que le ponen un sello de agresivo sin haberlo examinado, y el año pasado le restringieron las horas de cuatro a dos, situación que es ilegal.

El reconocido periodista se casó el año pasado con la fiscal Clarissa Antonini, después de ocho años de estar en pareja, y hoy junto a su familia sufren la insensibilidad de muchos educadores que están a cargo de los colegios.

¿Cómo es vivir con Asperger?“

Tener Asperger no es una enfermedad. No soy un loco, ni un freak, ni un raro. Solo que mi manera de recibir y procesar la información es diferente”, cuenta Federico García Villegas ante la cámara. En el vídeo, este niño colombiano de 8 años explica en primera persona lo que es sufrir este síndrome, y ha superado los 70 millones de reproducciones solo en You Tube, y una cifra similar en Soy Diferente, Soy Como tu”, la página de Facebook creada por sus padres para dar a conocer de qué se trata el sindrome, pero especialmente a sus compañeros de curso, aunque en pocos minutos se hizo viral y fue noticia a nivel mundial.

El video:

