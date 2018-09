//La suma fija para Diputados por pasajes se actualiza con la suba de la nafta

Tras la polémica de los pasajes

Tras la polémica de los pasajes, desde abril rige una nueva normativa para la movilidad de los diputados nacionales y sus asesores que se actualiza de acuerdo al precio del combustible premium de YPF. El detalle de la resolución.

A principios de años estalló la polémica por los canjes de pasajes de los diputados nacionales. Hasta el 13 de abril podían trocar tickets aéreos y terrestres para ellos y sus asesores por dinero en efectivo.

Pero desde entonces, rige una nueva normativa para la movilidad de los legisladores en la que, si bien, ya no pueden canjear pasajes por plata, pueden pedir directamente una suma en efectivo que, por otro lado, se actualiza con el precio de la nafta premium de YPF.

La resolución es del 13 de abril.

Es decir, cada seis meses de acuerdo al aumento que hayan registrado los combustibles, sube también la dieta de los diputados.

Lo llamativo y que muestra lo desaprensivo de la medida, es que dicho aumento, no se rige de acuerdo al aumento que han recibido los empleados públicos del país o de la movilidad de los jubilados, porcentajes que son mucho menores a lo que aumentó el combustible en los surtidores.

La resolución 2018/0487 de “Eliminación del canje de pasajes aéreos y terrestres”, que estaba disponible online en el sitio web oficial de la Cámara de Diputados de la Nación, ya no está al acceso del público y cuando se busca acceder a los detalles de la misma, la página de internet de la Cámara Baja muestra un error.

En dicha resolución, (a la que no se puede acceder), se detalla que los diputados podrán “solicitar mensualmente diez pasajes en total (terrestres y/o aéreos) para su uso dentro del territorio nacional”, publicó Rosario3. “Los mismos serán nominados e intransferibles, con vencimiento mensual, no renovables y no canjeables”, añade la normativa.

Los legisladores nacionales, también podrán optar por recibir una suma fija no remunerativa de 20 mil pesos más 12 pasajes aéreos, o 10 mil pesos y 20 pasajes terrestres. Estas sumas fijas, “serán actualizadas semestralmente y en forma automática, de acuerdo al porcentaje de variación del precio del litro de nafta de mayor octanaje de expendio minorista del Automóvil Club Argentino”. Esto es, de la nafta Infinia de YPF que desde este martes cuesta un 12 por ciento más cara: 44,77 pesos.

La movilidad de los legisladores está pensado para que los mismos puedan viajar a sus provincias de origen, dentro de ellas y a dónde sea que sus funciones lo requieran.

