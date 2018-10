//“La sonrisa y los ojos de Luismi encandilan”, dice su corista argentina

Paula Peralta es argentina y recorre el mundo con el ídolo musical, en el resurgimiento de su carrera, tras el furor de la serie. Secretos y verdades de la bella artista que, según los rumores, sería la nueva compañera del Rey Sol.

Para los que creen que, a veces, las casualidades se terminan transformando en causalidades, Paula Peralta (30) oficia de ejemplo perfecto. A fines de octubre de 2014, la imponente belleza de metro ochenta, cabellos con ondas y mirada sensual, desde la fila 17 seguía cada tema que proponía Luis Miguel desde el escenario, en uno de sus últimos pasos por el país. En el movimiento y “locura” por estar cerquita del Rey Sol, sin querer golpeó a un hombre que estaba a su lado. Ese hombre resultó ser uno de los guardaespaldas del popular cantante. Y, al final el show, le comentó que se había abierto un casting de coristas para ocupar el lugar de una que tenía problemas de salud y no podía continuar con su trabajo. Eso sí, la prueba era al día siguiente, era cuestión de animarse o no, y Paula se animó.

Al casting fue acompañada por su novio, la recibió Alex, el hermano de Luismi, y él le dio el primer visto bueno. Después llegó el turno de la prueba masiva con los músicos, y como el rapport con ellos fue bueno, no hubo más para evaluar: ya era parte del equipo de trabajo del zar de América. Tenía que ponerse a tono en 48 horas porque la gira por Latinoamérica continuaba y ella tenía que ocupar su rol rápidamente. Entonces, en dos días estudió 36 coros, que significaron el comienzo de una nueva historia en su vida. No sólo por conocer y recorrer distintos países del mundo, sino por ganar notoriedad entre las fanáticas y las cámaras que empezaron a seguirla por las puestas en escena románticas -él le regala una rosa o se acerca a cantarle cerquita-, que despertaron todo tipo de versiones de romance.

Lo cierto es que aunque la conexión con Luis Miguel parece más que real, esta hermosa mujer está en pareja hace largos años, de un amor del que prefiere no revelar demasiados datos pero al que asegura amar y respetar profundamente. En cambio, con el cantautor, a lo largo de los trabajos compartidos intercambiaron pocas pero significativas palabras, según ella misma cuenta. “Cuando terminaron aquellos primeros siete shows en Argentina me agradeció por haber tomado el puesto de su ex corista. Supongo que muchos pensarán que miento, pero a mí no se me mueve un pelo. Tengo a mi lado una persona a la que amo. El, mi familia y mis amigos saben quién soy. Con eso me basta y sobra. Eso sí, reconozco que Luismi tiene una sonrisa impecable y unos ojos verdes que encandilan. Es un seductor nato”, reconoció quien fue tentada por Ricardo Arjona para ser parte de su banda pero que no aceptó por una cuestión de códigos con Luis Miguel.

Renacer

Los últimos años en la carrera del intérprete no fueron sencillos, y eso, claro, también afectó el trabajo de Peralta. Pero durante la primera de 2018, el fenómeno mundial de Luis Miguel, la serie, renovó el espíritu y la inquietud por todo lo que gira en torno a él. Y eso se vio reflejado positivamente en su trabajo, que parece estar arrancando una nueva etapa de reposicionamiento para él y su equipo. “La serie generó nuevos fans, sobre todo en el público más joven. Ahora las entradas se agotan más rápido.

En 2015, por ejemplo, muchos shows eran en lugares pequeños donde se hacían las riñas de gallos. Hoy llena estadios otra vez. Se reinventó, volvió el espíritu de los noventa. La serie lo humanizó. El siempre fue muy misterioso, y ahora, que contó su versión de los hechos, la gente enloqueció”, reconoce entusiasmada, próxima a arrancar una nueva gira por Estados Unidos y México, donde volverá a mostrar su belleza y dotes con el canto.