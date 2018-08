//La situación del comercio “pasó de alarmante a desesperadamente grave”

Lago sostuvo que son muy pocos los rubros que están trabajando pero remarcó que esos rubros están trabajando “muy bien, solo que si uno analiza te das cuenta que son los de alto poder adquisitivocomo por ejemplo la compra de autos de alta gama”.

La difícil situación económica “no es solo del comercio sino de todos los rubros, esto es una cadena en la que de una u otra forma terminas afectado, porque si hoy no te está afectado a vos individualmente quédate bien tranquilo que le está afectado a quien te da un empleo por ejemplo y eso va a repercutir, a corto plazo, en vos. Porque cuando un engranaje se debilita daña a toda la cadena”, manifestó.

Lago hizo hincapié en elevado costo de vida que tenemos y que hace que “se torne insostenible la situación, sin ir más lejos directivos nuestros esta semana se reunieron en la Cooperativa Eléctrica y les informaron que a partir del mes de septiembre se inician los cortes y estamos hablando de aproximadamente 19 mil cortes que se van a efectuar, se suma a eso que no se puede pagar los impuestos, los servicios, los ajustes son constantes y las subas no paran de llegar”.

Venta semi informal

El entrevistado comentó que a raíz de esto se despertó un nuevo fenómeno que tiene que ver con que “el comerciante que se muda a vender desde su casa o por internet, planteando una venta semi informal”.

“Está claro que la gente lo hace porque no le queda otra, pero no estamos teniendo en cuenta que cuando eso sucede hay empleados que quedan sin su fuente laboral, se deja de pagar los tributos y eso también desfinancia las arcas municipales de nuestra ciudad, que al mismo tiempo genera otras fuentes de empleo. Pero uno no puede cuestionar a nadie cuando ves que hay herramientas desde el gobierno nacional que no está existiendo, que es quien debe dar las soluciones de fondo para poder revertir esta situación. Y al mismo tiempo el comerciante que queda y quiere hacer las cosas como corresponde tiene un desfasaje que no lo favorece”, subrayó.

Cierre de comercios

En Concordia “un elevado porcentaje de comercios cierra por semana. Incluso hay comercios de multinacionales que llegaron a instalarse en la ciudad perjudicando las ventas en los comercios locales, pero hasta esos mismos comercios tengo la información que están analizando cerrar sus puertas e irse porque las ventas no están justificando mantenerlos abiertos”, adelantó Lago.

El futuro

El presidente del Centro de Industria y Comercio de Concordia visionó un panorama a futuro desalentador, porque “no sé cómo van a hacer para revertir esta situación y no hay una herramienta de la cual uno pueda ver una esperanza. La micro y la macro economía están en estado sumamente grave y no vemos políticas para que eso cambie”.

En ese contexto, “tampoco sirven los préstamos, porque al no haber venta el comerciante no se puede comprometer a pagar algo que no tiene de donde sacar”, señaló.

Y concluyó diciendo que mientras tanto “desde nuestro lugar de ciudadanos podemos hacer algo realizando compras a firmas locales, firmas donde sepamos que la plata que invertimos queda en la ciudad y no se las llevan las multinacionales o las ventas por internet que absorben todo”.

Fuente: Diario Río Uruguay.

