//La receta salvadora: el mejor pan dulce para Navidad

¿Querés agasajar a tus amigos y familiares en estas fiestas? Te damos la receta salvadora del mejor pan dulce casero para Navidad.

Diego Gaona, cocinero y periodista, se sumó a Atardecer de un día Agitado por la 100 (FM 99.9) de lunes a viernes de 17 a 20hs.

Como todos los miércoles, te da “la receta salvadora” y hoy especial Navidad. La propuesta es un rico y fácil pan dulce para agasajar a tus amigos y familiares.

INGREDIENTES para hacer 2 bollos pan dulce de 1 kilo cada uno:

Para la esponja:

40g levadura fresca

20g azúcar (2 cdas)

135 ml de leche a temperatura ambiente (1/2 tz y 2 cdas)

62 g de harina 0000 (4 cdas gordas)

Para la masa:

600g harina 0000

200g manteca (temperatura pomada)

150g azúcar

5 huevos

15g extracto de malta (1 cdas gorda)

10ml agua de azhar (2 cdas)

15ml de esencia de vainilla (2,5 cdas)

Pizca de sal

150g nueces

150g almendras

150g avellanas

150g chips de chocolate

2 moldes de pan dulce de 1 kilo

Pasos para la preparación:

Prepara la esponja:

Coloca en un bowl la harina, el azúcar y la leche a temperatura ambiente.

Revolvé y luego agrega la levadura fresca desgranada.

Integra todo y lleva a un lugar tibio hasta que se forme una espuma (20 a 30 minutos aproximadamente).

Preparar pan dulce:

Si tenés batidora de pie con gancho para amasar pan, podés hacerlo ahí sin problemas, pero te cuento a continuación como hacerlo si no tenés máquina: Mezclá las dos esencias, el extracto de malta y los huevos y reserva.

Por otro lado, mezclá la harina, el azúcar y la sal y colocalos en la mesada limpia formando un anillo.

Dentro del anillo de ingredientes secos colocá: la mezcla de levadura ya hecha esponja, la mezcla de esencias y huevos y la manteca que tiene que estar en punto pomada.

Empezá a mezclar los ingredientes del centro del anillo,

para este paso te recomiendo que lo hagas con una sola mano y te ayudes de un cornet o una espátula, para poder tener una mano limpia y liberada por si necesitas usarla para otra cosa.

Una vez mezclados todos los ingredientes del centro, empezá a integrar los ingredientes secos de a poco.

Juntá bien todos los ingredientes.

Es un poco pegajosa, así que antes de tentarte y agregar más harina, trabajá un poco la masa para que se vaya despegando de la mesada, si ves que igual sigue pegajosa, podés agregarle harina, pero de a poco.

Amasa hasta obtener un bollo de masa liso y blando, no tiene que quedar un bollo muy duro porque si no, te pasaste con la harina.

Colocá la masa en un bowl con un poco de harina y tapala.

Colocá el bowl en un lugar calentito y sin corrientes de aire y espera hasta que duplique el volumen (de 1 a 2 horas aproximadamente).

Una vez que la masa duplicó el volumen, sacala del bowl y llevala a la mesada con un poquito de harina y estirala en forma rectangular.

Espolvoreá por encima la mezcla de frutos secos y chocolate (podés usar cualquier relleno).

Enrollá la masa como si fuese un pionono y cortalo en 6 pedazos.

Apilá las porciones una arriba de la otra, alternando los lados, un lado masa lisa y por encima el lado arrollado.

Amasá bien para integrar los frutos con la masa, dividí la masa en 2, dale forma redonda a cada bollo (intentando que la parte de arriba quede lo más lisa posible),

colocalo en el molde de pan dulce que tiene que estar enmantecado y presiona un poco la masa. Colocalo ya en la placa que vas a llevar al horno, tapalo y dejalo levar nuevamente hasta duplicar volumen (1 a 2 horas).

Ojo, que no crezca muy por fuera del molde porque cuando se cocina crece un poco más.

Antes de cocinar el pan dulce, asegúrate de tener precalentado el horno a temperatura media y una vez que los panes levaron, haceles un corte de cruz y pintalos con un poco de manteca derretida y huevo batido.

Cocinalos por 30 a 45 minutos, hasta que estén dorados y claves un palillo y salga seco.

Y algunos “Tips Salvadores” para la hora de decorar:

Una vez que el pan dulce está tibio, mezclá el azúcar impalpable con el jugo de limón de a poco (no tiene que quedar una mezcla ligera sino más bien densa), y rocialo por arriba del pan dulce y colocale más frutos como decoración.

Podés hacerlos sin problema 2 o 3 días antes, guardarlos bien herméticamente.

Lleva su trabajo, pero te aseguro que es un pan dulce muy rico, incluso si sos de los que no comen pan dulce.

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-425167 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com