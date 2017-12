//La provincia financiará créditos para viviendas destinadas a jóvenes

En diálogo con el programa Buenas Noches, puso relevancia en el rumbo que se viene transitando y pidió “ver de dónde veníamos que era un momento muy complejo, porque era la primera vez en muchos años de la historia de Entre Ríos, en que el gobierno nacional tiene un signo distinto al de la provincia. La relación fue desenvolviéndose desde los primeros tiempos, en forma madura institucional, que nos permitió articular políticas públicas con el gobierno nacional y los municipales, más allá de las diferencias partidarias, pensando en los grandes propósitos comunes”.

“Fue un gran aprendizaje, de ida y vuelta que nos posibilitó trazar lineamientos, ir hacia ellos, y resolver problemas muy fuertes que se nos presentaron, como el superar una situación económica y financiera realmente inestable que teníamos en el comienzo de gestión. No decimos que está totalmente superada, pero venimos en el camino correcto, con mucho orden, previsibilidad, sin haber restringido en absoluto las prioridades”, dejó en claro el Gobernador.

En tanto, Bordet, aseveró: “El inicio de la administración fue austera, donde pudimos reducir el gasto; no dejamos a ningún trabajador en la calle, pero tampoco tomamos trabajadores nuevos. La planta de trabajadores venía creciendo al 3 por ciento interanual, hoy crece al 0, 06 % y se cubren cargos esenciales, como policía, docentes, salud, que es lo que se necesita para prestar los servicios básicos comunitarios”.

Mencionó que se seguirá con las obras que necesita la provincia. “Cuando recorro las diferentes localidades, veo la necesidad de la consecución de la obra por pequeña que sea. A esto seguiremos apuntando”.

Reforma tributaria

El Gobernador se refirió a la reforma tributaria que en estos días tendrá tratamiento en la legislatura provincial. “Siempre que se habla de reforma impositiva, atrás viene un impuestazo. Pero acá significa eliminar impuestos distorsivos, mejorar las condiciones de competitividad, en nuestra empresa, para nuestros productores. Ya eliminamos el impuesto a la herencia, hemos eliminado ingresos brutos sobre el crédito hipotecario a condición de que quien toma un crédito pueda tener un puntito menos en el interés que paga”, destacó.

Créditos con financiamiento provincial

Asimismo, adelantó que el Gobierno provincial estudia un proyecto “que está muy avanzado” respecto a “viviendas con financiamiento provincial, para satisfacer la demanda que hay. A la vivienda de interés social la vamos a seguir realizando, pero vamos a apuntar a otro segmento, que es el de jóvenes que tienen ingresos de entre 16 mil y 30 mil o 40 mil pesos, que no son sujetos de créditos hipotecarios. Lo estamos estudiando y lanzaremos programas de esa naturaleza, para poder generar por un lado la satisfacción de tener la vivienda propia, y además, para dinamizar el empleo en la construcción, que es lo que más mano de obra genera”. Está muy avanzado el estudio.

Control del gasto

“Cuando asumí había 10 ministerios, más una jefatura de gabinete; lo bajamos a 5, pero no era solo eliminar ministerios, detrás había secretarías que pasaron a ser subsecretarias, direcciones, coordinaciones. Además apuntamos a restringir el gasto político y controlar el gasto superfluo: tenemos un control muy estricto sobre los viáticos, gastos de combustible. No tiene que ver con ahorrar dinero, sino con ordenar, evitar que se dilapiden recursos que son de los contribuyentes. Nos toca administrar recursos que no son nuestros, yo soy muy cuidadoso con los recursos propios, pero mucho más lo soy con los ajenos. Lo tenemos que hacer responsablemente. Controlo personalmente área por área de que no se produzcan incorporaciones, salvo las que son necesarias”, mencionó.

Paritarias

“Es una enorme satisfacción que en el segundo semestre no tuvimos ningún día de paro docente. Tuvimos paritarias que indudablemente significan tensión, porque lógicamente los gremios van a querer tener un mejor aumento, pero lo hemos repetido siempre, no queremos perjudicar a ningún trabajador. A comienzo de este año he dicho que ningún trabajador público iba a ganar menos de lo que marcan los índices inflacionarios y lo hemos cumplido. Todavía estamos bajo la inflación, que actualmente está en 19, 3 %. En la provincia hemos dado incrementos del 23 % para la administración central y 23, 5 para docentes“, destacó.

Puso hincapié en que desde el Ejecutivo, “estamos siempre dispuestos a dialogar, lo hacemos con respeto y lo seguiremos haciendo de la misma manera”.