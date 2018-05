//La Municipalidad llama a inscribirse en el registro para la poda de árboles

El Gobierno de la Ciudad de Nogoyá a través de la Dirección de Medio Ambiente, informó que se realizará el registro para la poda de árboles hasta el 18 de mayo inclusive. Los interesados deberán comunicarse telefónicamente al 421080 o dirigirse personalmente al corralón municipal, ubicado en Catamarca 848.

En este sentido, comunicaron que la acción dará cumplimiento a la ordenanza Nº 1.162 de arbolado público, las tareas serán llevadas a cabo por el personal municipal, que iniciaran el despeje de ramas y extracción de las mismas a principios de junio.

Por otra parte, explicaron que se contemplarán las que corresponden a eliminar ramas secas, enfermas o quebradas; eliminar ramas que interfieren con cables y el tránsito peatonal o vehicular; reformar árboles que han sido podados anteriormente de forma incorrecta y eliminar peso de la rama o del follaje

Para finalizar, recordaron que el personal municipal es el único autorizado para efectuar las tareas de poda sobre arbolado público y que los meses para realizarla son junio, julio y agosto para no interrumpir el ciclo de desarrollo natural de las especies. Recomendaron no proceder en forma particular para evitar sanciones.

