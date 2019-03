//La municipalidad firmó un convenio con la facultad de Ciencias de la Vida y la Salud de UADER

El Gobierno de la Ciudad de Nogoyá, a través del presidente municipal, Rafael Cavagna firmó un convenio de prácticas curriculares con la Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER), representada por su decana Estela Mercedes Gross. El encuentro para dicho acto se llevó a cabo en el despacho del primer mandatario local.

En diálogo con este medio, el intendente comentó que el convenio tiene por objetivo implementar un sistema de prácticas curriculares en el ámbito de las dependencias de la municipalidad de Nogoyá, destinada a la formación de los estudiantes de la Licenciatura en Higiene y Seguridad Laboral dictada por la Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud, las cuales responden a la exigencia de formación curricular con carácter práctico en el marco del plan de estudio de la carrera referenciada.

En este sentido, explicó las prácticas no tienen como fin generar una relación laboral alguna con la municipalidad, especificó que los jóvenes se incorporan a la Institución en calidad de estudiantes regulares de la facultad, debiendo ajustarse a las normas y reglamentos internos de la misma. La presente relación no crea ningún otro vínculo más que el existente entre los estudiantes y el Estado municipal, no generando para éste ninguna obligación jurídica laboral ni compromiso presupuestario de ningún otro tipo.

Por otra parte, manifestó: “Como Estado contribuimos a la formación académica de los estudiantes dentro del ámbito propio de la especialidad en la municipalidad, apuntando a preparar los futuros profesionales, para ejercitar experiencias de prácticas compartidas en equipos interdisciplinarios”

