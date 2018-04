//La muerte de Avicii: las campanas de una iglesia de Holanda sonaron al ritmo de sus canciones

El productor fue encontrado muerto cuando disfrutaba de unas vacaciones en Omán.

La iglesia más alta de todo Holanda le dedicó un emotivo homenaje a Avicii, el DJ sueco de 28 años que fue encontrado sin vida el viernes pasado en Oman. Las canciones más conocidas del productor de música electrónica sonaron en el campanario de la catedral y el gesto se viralizó rápidamente.

El tributo a Avicii fue anunciado por la campanista desde sus redes sociales. “Una pequeña preparación de tres canciones de Avicii sonarán en la Dom Tower. ¡Mañana daré mi concierto para él a las 11 a.m.!”, anticipó en su cuenta de Twitter. Así fue como los vecinos de la ciudad de Utrecht pudieron levantarse con las melodías de ‘Wake me up‘, ‘Without you‘ y ‘Hey brother‘.

La noticia de la muerte de Avicii fue confirmada por su representante a los medios estadounidenses: “Es con profundo dolor que anunciamos la pérdida de Tim Bergling. Fue encontrado muerto en Mascat, Omán, este viernes 20 de abril a la tarde. La familia está devastada y pedimos a todo el mundo que por favor respeten su privacidad en este momento tan difícil. No va a haber otros comunicados”, destacó el mensaje publicado por Variety.

En las últimas horas, una fuente policial de Omán dijo a AFP que no había sospechas de alguna acción criminal en la muerte del DJ. Se habían llevado a cabo dos autopsias y confirmaron “totalmente que no existe pista criminal en su fallecimiento”. La policía del país tiene “todas las informaciones sobre la muerte” del DJ, pero “rechaza hacerlas públicas por motivos de confidencialidad” por petición de la familia.

