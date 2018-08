//La megadevaluación asfixia a las Pymes: “La situación se agrava minuto a minuto”

“Todos los productos, aunque sean de origen netamente nacional, están fijados en dólar. Además tenemos un combustible fijado con dólar en 28, es decir, no se ha corrido todo el traslado. Es gravísimo, pero el gobierno le habla a los mercados y no a la gente. Y los mercados no les creen, porque el dólar sigue subiendo” indicó Bachetti.

El dirigente agregó en ese sentido: “La situación se agrava minuto a minuto. Las Pymes hace dos años que vienen sintiendo este proceso. En los últimos meses se ha incrementado, con el agravante de que se ha perdido el poder adquisitivo y los salarios no van acorde a la inflación, motivo por el cual la gente ahorra y no gasta. A eso se le suman los tarifazos y la apertura de importaciones”.

En Entre Ríos han desparecido más de 300 Pymes: “Cómo no van a caer si hasta Wal-Mart está cerrando locales. Está bien, ellos nunca pierden, pero es un signo. Cómo no va a cerrar el pequeño comercio en ese contexto. No hay vereda donde no haya un local con cierre definitivo”.

En línea con ese panorama, Bachetti advirtió sobre las peligrosas consecuencias sociales que puede traer el actual escenario: “Cuando la gente no tenga para comer puede pasar cualquier cosa”.

