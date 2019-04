//La lista de los 70 celulares que cuestan menos de $ 10 mil y sus precios

Equipos de gama media baja y baja

Seducidos por los últimos modelos de cada fabricante, los usuarios muchas veces pasan por alto algunas buenas ofertas, que aparecen en las páginas de los operadores y principales cadenas de Argentina. El listado y sus precios.

Los precios de dispositivos tecnológicos cambian y suben en la Argentina con vorágine. Más allá de las ofertas por días especiales como Hot Sale o Cyber Monday, los valores de los equipos crecieron con fuerza desde hace un año a partir de la fuerte devaluación del peso frente al dólar estadounidense, que azotó a la economía argentina en el transcurso de 2018.

Desde aquel entonces, los precios de los celulares no fueron la excepción y también se incrementaron.

Así, los equipos de gama media se posicionaron unos miles de pesos más arriba de lo esperado y se acomodaron en torno a los $ 15.000 o $ 16.000, en promedio.

No obstante, muchos usuarios aún se niegan a pagar más de $ 10.000 para renovar su dispositivo o, incluso, comprar uno nuevo para sus hijos, familiares cercanos o algún conocido.

A diferencia de los que se cree, aún existen algunos equipos de gama media baja y baja que aún se ubican por debajo del techo de los $ 10.000.

Los equipos destacados que ofrece Garbarino en su sitio web:

LG Q6: conectividad 4G; Nano SIM; Pantalla de 5,5 pulgadas, procesador octa core de 1.400 MHz, sistema operativo Android 7.1; memoria RAM 3 GB, almacenamiento interno 32 GB ?expandible hasta 2000 GB-, cámara principal de 13 MP, flash, y cámara frontal de 5 MP, batería de 3.000 mAh. Precio: $ 9.999.

Motorola E5 Plus: conectividad 4G; Nano SIM, pantalla de 5,9″, procesador quad core de 1.400 MHz, sistema operativo Android 8.0; memoria RAM 3 GB, almacenamiento interno 16 GB ?expandible hasta 128 GB-; cámara principal de 12 MP, flash, y cámara frontal de 5 MP, batería de 5.000 mAh. Precio: $ 9.999.

Samsung J4 Core: conectividad 4G, NANO SIM, pantalla de 6″, procesador quad core de 1.400 MHz, sistema operativo Android 8.1; memoria RAM 1 GB, almacenamiento interno 16 GB ?expandible hasta 256 GB-; cámara principal de 8 MP, flash, y cámara frontal de 5 MP, batería de 3.400 mAh. Precio $ 9.999.

Otros equipos disponibles en esta cadena son: TCL L9 (Negro) $ 5.499; Motorola E5 Play -dorado- $ 6.999; Motorola Moto C $ 5.999; Samsung Galaxy J2 Core $ 7.999; Alcatel 5033A $ 3.999; TCL L5 (Blanco) $ 5.499; TCL L5 (Negro) $ 4.499; Alcatel 1X $ 5.499; Datsun D6000 $ 4.499; Motorola Moto E5 (liberado) $ 8.999; Noblex N5524DBOS $ 7.999; TCL C7 $ 7.299; Datsun D5001 $ 3.299; y TCL L9 $ 6.499.

Por otro lado, en la página de Frávega, las terminales más importantes son: LG Q6 (negro): $ 8.999; Motorola Moto E5 Plus (gris, dorado) $ 9.999; y Samsung J4 Core (dorado, azul): $ 9.999.

Otros smartphones destacados que aparecen: Samsung J4 Plus (dorado, rosa, y negro): $ 9.779; Motorola Moto E5 (dorado, gris) $ 8.999; Motorola Moto E5 Play (negro, dorado) $ 6.999; Samsung Galaxy J2 Core (negro, dorado) $ 7.999; PD 610 (Blanco) $ 3.999; TCL L7 (negro) $ 7.299; Noblex Go Move (negro, champagne) $ 7.999; Alcatel A3 Plus (negro) $ 5.799; Alcatel 1 (negro metálico) $ 4.499; Alcatel 1X -gris oscuro- $ 5.499; TCL L5 (negro) $ 4.449; Motorola Moto C (negro) $ 5.999; y TCL L9 $ 5.499.

En los operadores

Movistar:

Samsung Galaxy J4 Core $ 8.599; Samsung Galaxy J2 Prime $ 6.999; LG K8 (2017) $ 6.399; LG Q6 ($ 9.999); Motorola Moto E5 Play ($ 6.999); Motorola Moto C ($ 5.699); Alcatel 1 ($ 4.699); LG K10 -2017- ($ 7.999); Alcatel 3V ($ 9.599); Alcatel U5 ($ 4.999); y Alcatel A3 XL ($ 7.299).

Personal:

Alcatel 1X ?negro- ($ 5.999); LG K10 -2017, gris- ($ 8.499); Motorola E5 Play ?negro- ($ 7.999); Samsung Galaxy J2 Prime -16 GB, dorado, negro- ($ 8.199); y LG K9 ?negro- ($ 8.599).

Claro:

LG K9 ($ 6.799); Samsung Galaxy J4 ($ 6.799); Motorola Moto C ($ 4.879); LG K10 -2017- ($ 6.479); LG K8 -2017- ($ 4.499); Samsung Galaxy J2 Prime 16 GB ($ 5.599); Huawei Y7 -2018- ($ 9.999); Huawei GW Metal ($ 8.999); LG Q9 Alplha ($ 7.999); Motorola Moto E5 ($ 8.999); Samsung Galaxy J5 Prime ($ 6.499); Sony Xperia L1 ($ 5.499); Samsung Galaxy J7 Neo ($ 7.899); Motorola G5 Plus ($ 9.999); Huawei GW ($ 5.999); LG K4 -2017- ($ 4.999); Samsung Galaxy J2 Prime -8GB- $ 5.499; y Motorola Moto G5 ($ 9.999).

Mercado Libre:

Xiaomi Redmi 6a-16 GB, pantalla de 5,45″, RAM 2 GB- ($ 6.499); Xiaomi 6a -32 GB, 3 GB RAM- ($ 9.399); Xiaomi Mi A1 -64 GB, RAM 4GB- ($ 8.500); Xiaomi Redmi 5 ($ 8.298); Xiaomi C Series ($ 3.349). Fuente: (Infotechnology).-

