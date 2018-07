//La “jefa”: Érika, la bella mujer del futbolista francés Antoine Griezmann

“Porque es la que me lleva todo. Hay obras en casa y es ella la que lo maneja todo, los papeles de la casa, del club? Yo me olvido del papeleo. Así solo pienso en el fútbol. Y eso me viene muy bien”.

Además de la casa y los papeleos, Erika también se encargó de que su hija Mía no afectara al descanso del futbolista. “Antes la niña tenía cólico y dormía mal por las noches. Mi jefa se encargaba de ella y yo me iba a otro cuarto para poder descansar para el partido. Ahora dormimos los tres juntos. Y si se despierta voy yo a darle el chupete”, comentó el jugador.

Pero en esta entrevista, Griezmann también reveló que hay algo en lo que Erika no es determinante: en sus frecuentes cambios de look.

“A veces me puede sugerir algo. O me prepara un look en la cama y me lo pongo. Depende. Sobre el pelo no suelo preguntarle. Al principio no le gustaba nada, pero luego se acostumbró. Solo el 50% de las veces le hago caso”, agregó.

Después de casarse, Griezmann viajó a Estados Unidos para cumplir con varios compromisos profesionales, pero desde hace tres días ya están disfrutando de su luna de miel. Erika lo reveló en Instagram sin desvelar el destino escogido y este jueves el jugador compartió uno de sus momentos de diversión: un baile de su mujer bailando Maluma con agradecimiento al cantante incluido.