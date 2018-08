//La increíble historia de “Ángel”, el bebé que nació en el baño de una casa

Crespo

La joven madre aseguró no tenía contracciones y dio a luz a su segundo hijo en el baño de su casa. Fue su madre, quien en contacto telefónico con su marido, le indicó cómo tenía que cortar el cordón umbilical. “Actúe por instinto”, dijo.

Décadas atrás, nacer en una casa era algo frecuente, pero el desarrollo de la medicina y la tecnología, hicieron que los alumbramientos se den dentro de las maternidades, con la infraestructura adecuada y con el equipo profesional para atender cualquier complicación que pueda surgir.

Pero esta semana en la localidad de Crespo, una joven mamá de 17 años, que aseguró no tenía contracciones, dio a luz a las 4.20 de la madrugada, en el baño de su casa, sin la asistencia médica.

“Mi hija (de nombre Sasha) fue al baño cuando estábamos todos durmiendo. Me llamó porque estaba naciendo el bebé, me levanté y hasta que me vestí y fui, ya lo tenía en sus manos y le hice los primeros auxilios”, rememoró su madre.

La mujer de 40 años, quien además de Sasha, tiene otros dos hijos, de 15 y 14 años, contó que fue su marido quien le indicó por teléfono cómo tenía que cortar el cordón umbilical.

“Actúe por instinto”, señaló.

“Lo tenía al bebé en mis brazos y como no lloraba, le hice vomitar el líquido que había tragado, hasta que llegó la ambulancia y se lo llevaron a la clínica, donde fue atendido por la Dra. Pilar Martínez”, explicó.

Ángel Sebastián nació con 2,700 kilogramos y ya está en su casa con sus padres y demás familiares.

“Es un milagro de Dios, mi nuera es muy jovencita y muy valiente, estoy muy orgullosa de ella. Es el segundo nieto que me da”, dijo la otra abuela del pequeño. (El observador del Litoral)

