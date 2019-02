//La hija de Ricardo Darín compartió sensuales imágenes en bikini

La muchacha, de 25 años, mostró su lomazo mientras su papá le pasaba protector solar por la espalda. Pero eso no fue todo. Además, publicó una foto mientras tomaba sol.

La menor de los Darín siempre apostó al bajo perfil. Si bien Clara Darín incursionó en el mundo de la música como cantante, todavía conserva cierto gusto por el anonimato que ya no manejan obviamente su padre, Ricardo, ni tampoco su hermano, Chino.

Este verano fue sorprendida mientras veraneaba junto a su familia en Punta del Este y quedó al descubierto su costado más sexy. La muchacha, de 25 años, mostró su lomazo mientras su papá le pasaba protector solar por la espalda. Pero eso no fue todo. Además, publicó una foto mientras tomaba sol.

Clara, quien está en pareja, se dedica por completo a la marca de ropa femenina que creó junto a dos amigas y está feliz con los resultados.

Aunque la muchacha no suele hacer declaraciones a los medios no dudó en defender a su padre de la versión de destrato que la actriz Valeria Bertuccelli denunció cuando trabajaba con el actor en Escenas de la vida conyugal. “No conozco persona más cariñosa y amorosa. No conozco persona más cálida y sensible. No conozco mejor persona. Y todos los que te conocen, te conocen igual que yo”, había escrito en las redes.

todo lila bestia bebé @bestia_official Una publicación compartida por Clara Darin (@claradarin) el 16 de Ene de 2019 a las 10:16 PST

Tirando pose flama para @birkenstockar Una publicación compartida por Clara Darin (@claradarin) el 20 de Ene de 2018 a las 8:10 PST

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-425167 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com