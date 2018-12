//La extraña mano que apareció en una foto de Luciana Salazar

¿Falló el Photoshop?

La joven fue fotografiada junto a un hombre que no la estaba abrazando pero apareció una mano en su cintura. “Lo más extraño es que en esa foto sólo éramos 3 y la mujer de la izquierda no me abrazaba”, expresó la rubia.

Luciana Salazar se mostró sorprendida ante una imagen de la revista Caras en la que se la ve junto a un hombre y una mano suelta tomándola de la cintura.

“Me parece que @lulipop07 tiene un fantasmita que la agarra de la cintura en la revista @caras porque el señor que está al lado de ella tiene sus manos para abajo… qué miedo”, le dijo un seguidor junto a la foto.

Ella replicó: “¿de quién es esa manooooo? Yo también la vi. Lo más extraño es que en esa foto sólo éramos 3 y la mujer de la izquierda no me abrazaba”.

De quien es esa manooooo??? Yo tambien la vi 😱😱😱😱😱👻 https://t.co/4wsB36FY7B — luciana salazar (@lulipop07) 1 de diciembre de 2018

Nooo lo mas extraño es q en esa foto solo eramos 3 y la mujer de la izquierda no me abrazaba en la foto 😱🤔🤷🏼‍♀️👻 https://t.co/ZxyuWIzHnZ — luciana salazar (@lulipop07) 2 de diciembre de 2018

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-425167 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com