//La entrega se realiza en tres días según el apellido

Distribuyeron la entrega de las tarjetas en tres días, según el apellido de cada beneficiario. Este martes les corresponde a las personas desde la A hasta Godoy. «Pedimos que respeten el día que les corresponde .

Se está llevando adelante la entrega de las tarjetas alimentar en el Centro de Conveciones (CPC) de Paraná. Pero además en la Vieja Usina, se están desarrollando diversas actividades sobre el uso de la tarjeta. Realizan una charla informativa nutricional, y además hay una feria de emprendedores de la economía popular que ofrecen diversos alimentos, y disponen de un posnet, para aquellas personas que retiran su tarjeta puedan adquirir diversos productos Nicolás Mathieu, secretario de Desarrollo Social de la municipalidad, brindó detalles sobre la entrega. Se van a entregar 7772 tarjetas en total en la ciudad de Paraná. Para poder hacer un operativo ágil y que no hayas demoras, hemos decidido hacer la entrega en tres días. Este martes a partir de las 8:15, se entregaran las tarjetas que tengan apellido desde la A hasta Godoy. El día miércoles, se entregarán desde Godoy hasta Ríos, y el jueves desde Ríos hasta finalizar el abecedario. Pedimos que respeten el día que les corresponde», expresó Mathieu Capacitación sobre el uso de la tarjeta

Dentro de la Vieja Usina, se lleva adelante una charla informativa por parte de especialistas en el tema, para que las familias sepan que alimento tiene mejor valor nutricional. Una vez que tengan las tarjetas, los beneficiarios pueden hacer uso de la misma en la feria de emprendedores», contó el secretario de Desarrollo Social.

Sobre las características de la tarjeta, dijo que «es de débito, que no permite la extracción de dinero, sino que tiene un saldo de cuatro mil pesos si tiene un hijo, y si tienen más niños, es de seis mil pesos, que está destinado para la compra alimentos, y de bebidas no alcohólicas»

El intendente formó una comisión de seguimiento, para que no haya abuso por parte de los comerciantes, en el uso de la tarjeta. El objeto del programa es noble y nosotros vamos a hacerlo cumplir», manifestó.

Dónde se retira la tarjeta

«Si lo beneficiarios no pueden acercar al CPC a retirar la tarjeta el día que le corresponde, pueden ir a partir del día viernes al Banco Nación, en calle San Martin y España, que durante 90 días, la tarjeta va a estar a disposición», indicó Para finalizar, Mathieu aclaró que «si hay laguna persona que tiene dudas de si es beneficiario o no, puede ingresar a https://tarjeta alimentaria.argentina.gob.ar e ingrasando el DNI puede saber si le corresponde la tarjeta o no». Fuente: El Once.

