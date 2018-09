//La emoción de Laurita Fernández tras ver a su mamá en el aquadance: “De por vida en mi corazón”

La jurado del Bailando se conmovió hasta las lágrimas al ver a Inés Stork Banquer en uno ritmos más complicados del certamen. ¡Mirá!

Laurita Fernández quedó maravillada al ver a su mamá bailando uno de los ritmos más difíciles del Bailando: aquadance. Luego de observar la coreografía, Inés Stork Banquer rompió en llanto y su hija no pudo contener las lágrimas al ver a ella así. Definitivamente, el esfuerzo y la dedicación quedó a la vista de todos.

El baile terminó con aplausos de todo el público presente y el conductor Marcelo Tinelli expresó lo que pensaba la mayoría: “Más allá del puntaje de jurado, te quiero decir algo que creo que es lo que sienten todos los que están acá y lo que están sintiendo los que miran la tele. Recontra felicitaciones, la verdad es que emociona verte así. Primero, el hecho de que te animes a hacerlo, que tengas el sueño y la esperanza de poder hacerlo, que lo hayas hecho de esta manera, el profesionalismo que mostrarse conmueve. Es hermoso. Enorme felicitaciones, estoy muy orgulloso de vos porque te atrevés y el mundo le da su premio a los que se atreven y superan sus propias dificultades”.

Entre tantas emociones juntas, y con un puntaje total de 17 puntos, la mamá de Laurita Fernández aseguró: “Te quiero agradecer a vos Marcelo porque para mí también es algo totalmente nuevo y creo que me animé porque es hacer algo distinto y por eso estoy acá. Me emociona estar acá”.

Por su parte, la jurado se mostró conmovida y le dedicó unas palabras a su mamá: “Nunca pensé que mamá iba a participar del Bailando cuyo segundo ritmo iba a ser el aquadance. Me emocionó verte contenta”.

“Al principio pensaba que lo mejor era ponerle todas notas bajas así se va rápido y no corre más riesgos. Ahora me divierte pensar que si pasa de ronda vamos a bailar juntas. Me emociona ya verte. Mi mamá me comparte fotos de cuando se va con su equipo a comer afuera y creo que es eso el Bailando, el día a día. No te voy a poner un 10 porque me van a matar y tienen razón, pero te recontra te felicito. Esto va a quedar de por vida en mi corazón. Estoy orgullosa, tengo a la mejor mamá del mundo”, cerró Laurita Fernández, sin hacer público su voto porque era secreto.

