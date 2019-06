//La desocupación trepó a las dos cifras y es de 10,1%, el mayor nivel en 13 años

Más de 2 millones de desempleados

La desocupación creció un punto porcentual respecto de 2018, según los datos del INDEC. La subocupación alcanzó al 11,8% y registró una suba interanual del 2%. Paraná, una de las ciudades con los indicadores más bajos.

El desempleo subió en el primer trimestre del año al 10,1% de la población activa, el indicador más alto desde que asumió el gobierno de Mauricio Macri y el mayor en trece años, ya que hay unas 4,5 millones de personas con problemas laborales.

La desocupación creció un punto porcentual respecto de igual período del 2018, según los datos informados hoy por el INDEC.

La subocupación alcanzó al 11,8% y registró una suba interanual del 2%, desde el 9,8% del primer trimestre del año pasado, según las cifras del mercado de trabajo difundidas por el organismo.

Esto significa que hay 1.920.000 desocupados urbanos, 220.000 más que un año atrás.

Si se incluye la población rural, el desempleo golpea más de 2 millones de personas.

También aumentó, aún más, la subocupación: pasó del 9,8% al 11,8%.

Así, suman 2.250.000 personas que trabajan pocas horas, aunque están dispuestos a dedicar más tiempo: 420.000 más que un año atrás.

Si se proyectan las cifras de desocupación a la población total del país, casi 4,5 millones de habitantes tienen problemas laborales.

La tasa de actividad registró un 47%, mientras que la del empleo llegó al 42,3%, levemente por encima de los registros de un año atrás.

El distrito de Ushuaia registró el índice más alto de desempleo con 13%, seguido por el de Rawson-Trelew con un 12,3%, los partidos del conurbano bonaerense con un 12,3 y el Gran Rosario con un 11,7%.

El Gran Resistencia en el Chaco tuvo el indicador más bajo con un 1,2% de gente sin trabajo, seguidos por el Gran San Luis y Comodoro Rivadavia-Rada Tilly ambos con un 2%.

También registraron índices de dos dígitos de desempleo los distritos de Jujuy-Palpalá con un 11,4%, el Gran Córdoba con un 11,3%, Gran Buenos Aires 11,1%, Gran La Plata 10,8%, San Nicolás-Villa Constitución 10,7%, Río Gallegos 10,7%, Santa Rosa-Toay con 10,6%, Gran Tucumán-Tafí Viejo 10,6%, Concordia 10,5% y Mar del Plata 10,1%.

Las tasas de desempleo inferiores a los dígitos se registraron en los distritos de Salta con 9,9%, Gran Catamarca con 9,5%, Bahía Blanca-Cerri con 8,4%, Gran Mendoza con 8,4%, la Ciudad de Buenos Aires con 7,2%, Río cuarto 7,1%, Corrientes 7,1%, La Rioja 6,8% y Santiago del Estero-La Banda 6,6%.

Entre los distritos con indicadores más bajos de desempleo figuraron Gran Paraná con 5,6%, Gran Santa Fe 5,5%, Viedma- Carmen de Patagones 5,2%, Posadas 4,9%, Formosa con 4,1%, Neuquén-Plottier 3,5% y el Gran San Juan con 3,2% de su población sin trabajo.

Los ocupados que buscan trabajo para mejorar su condición de empleo llegaron al 17,5%, tasa que se mantuvo estable respecto del cuarto trimestre del año pasado con un 17,3% y creció un 2,2% respecto de un año atrás.

La tasa de subocupados demandante, es decir los que trabajan menos de 35 horas semanales y quieren hacerlo más tiempo, fue del 8,4%.

Mientras, los subocupados no demandantes, que tienen esa misma condición pero no buscan más empleo, fue del 3,4%. Fuente: El Once

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-425167 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com