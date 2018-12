//La conmovedora carta de un nene a Papá Noel: “Te pido que la cures a mi mamita”

Fue viral

Maycol, de tan solo 11 años de edad, no espera regalos para esta navidad. Solo pidió que su mamá pueda volver a caminar. “No te olvides. Yo me voy a portar bien. Te lo juro”, escribió el niño a Papá Noel luego de hacer su especial cartita.

Maycol Lanizante vive en Comodoro Rivadavia junto a su familia y para estas Fiestas el nene de 11 años no pidió juguetes ni regalos. En su carta dirigida a Papa Noel expresó su deseo de que su mamá pueda volver a caminar.



“En esta Navidad tan esperada te pido con todo mi corazón que a mí no me traigan nada de nada, ni regalos, ni golosinas, ni pan dulce, ni juguetes ni garrapiñadas, solo quiero mi amado ‘Papá Noel’ que la cures a mi mamita”, escribió Maycol.

“Traele la prótesis que necesita para volver a caminar, es una prótesis para su rodilla, ya que quiero una mamá que pueda ir al baño, cambiarse, hacerme mi comida, que nunca más use la silla de ruedas”, expresó el joven en su carta.

Desde el Facebook de “Comedor del Corazón” compartieron la emotiva carta de Maycol, cuya madre, Laura Paillan (36), necesita una protesis ya que tiene artritis reumatoidea desde hace 10 años.



Por otro lado, el papá de Maycol explicó la situación compleja de la mujer. “A Laura ya la operaron de una rodilla el año pasado. La prótesis les salió $85.000 y ahora está casi $120.000”.

Por último, Maycol puso: “Por favor Papá Noel, no te olvides. Yo me voy a portar bien. Te lo juro”.

Pero esta historia tuvo un final feliz para Maycol y su familia. De acuerdo con el Facebook “Comedor del Corazón”, el intendente de Comodoro Rivadavia, se acercó y se comprometió a cubrir el total del valor de la prótesis.

A su vez, recibirán la semana próxima, la visita del Ministerio de Familia y Promoción Social, para evaluar la situación y ver de qué manera pueden ayudar a la familia.

