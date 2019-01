//La “China” Suárez replicó a quienes la criticaron por amamantar

Se cansó de los cuestionamientos

La actriz realizó un descargo en su cuenta de Instagram, luego de que varias usuarias la atacaran por compartir imágenes junto a su beba. “Me siento orgullosa y feliz de poder darle teta a mi hija”, resaltó.

Luego de compartir imágenes amamantando a su hija Magnolia, fruto de su amor con Benjamín Vicuña, la “China” Suárez recibió fuertes críticas de sus seguidores de Instagram.

Cansada de las opiniones negativas de la gente, la actriz realizó un duro descargo.

“Amamantar a un hijo es algo innato del cuerpo humano, a no ser que se presente algún inconveniente físico. ¿Entonces por qué tanta foto de lo mismo? ¿Otorgan trofeos? ¡Cómo hartan con el tema lactancia!”, escribió una usuaria.

Mientras que otra usuaria, defendió a la rubia y comentó: “Algunas hablan de la lactancia como si fuera una bol. . . . Perdón si hiero alguna sensibilidad pero cuando tenés los dos pezones en carne viva y aún así prevalece la alimentación de tu bebé… Señoras, eso merece un trofeo. Cómo algunas desvalorizan. ¿Saben algo? El día que entre mujeres nos respetemos y nos valoremos realmente vamos a cambiar la historia. ¡Arranquemos de una vez!”.

“Gracias. No te hace mejor madre dar teta, cada una hace lo que puede y le parece. Pero claro que me siento orgullosa y feliz de poder darle teta a mi hija porque he pasado crisis de lactancia muchas veces y aun así hemos continuado y los resultados son increíbles“, expresó la actriz.

